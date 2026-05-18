Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Νέα απειλή Τραμπ, μέσω AI. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ με μια εικόνα που δημιούργησε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δείχνει τις διαθέσεις του για τη Μέση Ανατολή. Την εικόνα αυτή ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social.

Πρόκειται για μια εικόνα στην οποία απεικονίζεται ο χάρτης της Μέσης Ανατολής καλυμμένος με την αμερικανική σημαία και μια σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.

Η νέα ανάρτηση έρχεται ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο και λίγο πριν από τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν

Η νέα προειδοποίηση – ανάρτηση ερμηνεύεται ως μία ακόμη δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες εντείνει τη χρήση εικόνων και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με πολεμικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας υποθετικά σενάρια αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων.

«Το ρολόι μετρά αντίστροφα»

Λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί και άλλη ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social όπου έγραψε ότι «το ρολόι μετρά αντίστροφα» και καλώντας το Ιράν να κινηθεί άμεσα για συμφωνία.

«Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δε θα απομείνει τίποτα από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ο χρόνος είναι κρίσιμος».

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός, η προοπτική διευθέτησης της ένοπλης σύρραξης, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, φαντάζει μακρινή, με τον αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει τη 10η Μαΐου «εντελώς απαράδεκτη» την πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύριο Τρίτη στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να επιτύχουν σύγκλιση των θέσεών τους για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν ξανά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, να ξεπερνά τα 110 δολάρια (+1,28%).

Ιράν προς ΗΠΑ: Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας – Σταματήστε τον αποκλεισμό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες για περαιτέρω σύγκρουση, προειδοποίησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) .

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συμβουλεύουμε τον αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η Θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό «πράξη πολέμου» και δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να αντιδράσει. «Όσο περισσότερο παρατείνεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ζημιές για τις χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης, ο Ρεζαΐ τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να αποδείξουν έμπρακτα ότι είναι αξιόπιστες».

«Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδείξουν την αξιοπιστία τους»

«Τώρα είναι η Αμερική που πρέπει να αποδείξει την αξιοπιστία της», είπε, προσθέτοντας πως «οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η διπλωματία».

Ο αμερικανικός αποκλεισμός ξεκίνησε στις 13 Απριλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το Ιράν αποδεχθεί ειρηνευτική συμφωνία υπό τους αμερικανικούς όρους. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

«Αν το Ιράν δεχθεί επίθεση εκ νέου…… »

Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε απευθύνει και άλλη προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον.

«Ο αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ξέρει πως εάν (…) το Ιράν υποστεί επίθεση εκ νέου, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν μπροστά σε σενάρια άνευ προηγουμένου, επιθετικά, εκπληκτικά και ταραχώδη», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί.

Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπαΐ διεμήνυσε πως εάν στοχοποιηθούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα πλήξει σε αντίποινα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

«Τρομοκρατική» επίθεση

Στην άλλη όχθη του Κόλπου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κοντά σε πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο, στο Μπαράκα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πλήγμα δεν προκάλεσε τραυματισμούς και δεν διαπιστώθηκε άνοδος των επιπέδων ραδιενέργειας, όμως οι αρχές έκαναν λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και η Σαουδική Αραβία για «απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιφέρειας».

Άλλα δυο drones αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων κατήγγειλε την «τρομοκρατική» επίθεση, μοιάζοντας να υπονοεί εμπλοκή του Ιράν, που έπληξε επανειλημμένα κράτη της περιοχής αφότου άρχισε ο πόλεμος, αλλά χωρίς να το κατηγορήσει ονομαστικά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του.

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

«Πηγή ανασφάλειας»

Παρά τις εντάσεις, η διπλωματία δεν έχει ακόμη τουλάχιστον παραμεριστεί εντελώς· ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, η χώρα του οποίου προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον κυριότερο ιρανό διαπραγματευτή, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας–άλλοτε ανώτατο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης–Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όμως αυτός ο τελευταίος δεν είχε κατευναστικά λόγια να πει μετά τη συνάντηση.

«Ορισμένα κράτη της περιοχής νομίζουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ τους παρέχει ασφάλεια, όμως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο είναι ανίκανη να προσφέρει ασφάλεια, αλλά είναι τουναντίον πηγή ανασφάλειας», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έκανε «καμιά χειροπιαστή παραχώρηση» στην απάντησή της στις πιο πρόσφατες ιρανικές προτάσεις.

Η Ουάσιγκτον «απαίτησε επίσης πολύ αυστηρούς περιορισμούς μακράς διάρκειας στον ιρανικό τομέα της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον παρουσίασε κατάλογο πέντε σημείων απαιτώντας ιδίως το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει στις ΗΠΑ.

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, παρά την παράταση της μάλλον θεωρητικής ανακωχής για ενάμισι μήνα που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ την Παρασκευή, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά, στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του.

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε κάπου 200 «βλήματα» εναντίον του Ισραήλ ή ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο το σαββατοκύριακο.