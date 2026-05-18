Την έναρξη περιόδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ λυκείου τις απολυτήριες.

Το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες

Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») της Γ’ λυκείου θα διεξάγονται μέχρι τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές

Υπενθυμίζεται ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Πότε κλείνουν τα Γυμνάσια

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.