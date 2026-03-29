Ο Μαραθώνας αποτελούσε ανέκαθεν μια περιοχή με δεκάδες στάνες και μεγάλα αγροκτήματα, όπου καλλιεργούνταν οπωρολαχανικά, κηπευτικά και αμπέλια. Εύφορη γη, από τις πιο πλούσιες της Αττικής, παρήγαγε ό,τι χρειαζόταν η πρωτεύουσα και πολλά περισσότερα. Με το πέρασμα των χρόνων, πολλές καλλιέργειες εγκαταλείφθηκαν, τα αιγοπρόβατα μειώθηκαν δραματικά και από τα 64 πατητήρια που λειτουργούσαν παλιότερα εκεί, πλέον έχουν μείνει μόνο τρία. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη οικογένειες που επιμένουν να ασχολούνται με τη γη, με αφοσίωση και αγάπη. Άνθρωποι που ξεκίνησαν με όραμα, μπροστά από την εποχή τους, επίμονοι καλλιεργητές κήπων που αποφάσισαν να τους διατηρήσουν καθαρούς και αμόλυντους από χημικά και φάρμακα.

Ο Χριστόφορος Διαμάντης είναι ο πρώτος βιοκαλλιεργητής που πιστοποιήθηκε από τη ΔΗΩ, τον ιστορικότερο οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ξεκίνησε να δουλεύει τα κτήματά του το 1985, μόνο με κοπριά, χωρίς φάρμακα και με τον τρόπο που είχε μάθει στη Γεωπονική Σχολή Κόνιτσας, την οποία τελείωσε το 1956. Μάλιστα, ο ίδιος πρωτοστάτησε στη δημιουργία των οργανισμών που πιστοποιούν τα βιολογικά προϊόντα και έκανε πάντα ό,τι περνούσε από τα χέρια του προκειμένου να ενημερώνονται οι αγρότες για τις ανάλογες καλλιέργειες, έτσι ώστε η οικολογία να γίνει συνείδησή τους. Το αγρόκτημά του έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και μπόρεσε να εξελιχθεί όμορφα και με αξιοσημείωτη συνέπεια. Στη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία του μυήθηκαν η κόρη του, Μαρία, και ο γαμπρός του, Σπύρος Χρυσούλας, ο οποίος προερχόταν από κτηνοτροφική οικογένεια, μια από τις πιο μεγάλες της περιοχής, που διέθετε, τις καλές εποχές, παραπάνω από χίλια ζώα. Έτσι το αγρόκτημα ενισχύθηκε και με τη δημιουργία μιας βιολογικής, κτηνοτροφικής ομάδας από αιγοπρόβατα.

Το κτήμα γνώρισε μεγάλη άνοδο τα χρόνια που έγινε μόδα η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και οι άνθρωποί του μπήκαν στη διαδικασία να καλλιεργούν ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις, σε κοντινές περιοχές, που μπορούσαν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας, εκεί όπου τα εδάφη ήταν πρόσφορα και αγνά. Σήμερα, το κτήμα έχει επανέλθει στην παλιότερη έκτασή του, καθώς δεν βρίσκονται εργατικά χέρια για να δουλέψουν μεγάλες εκτάσεις και η οικογένεια θέλει να μπορεί να ελέγχει και να φροντίζει σε κάθε λεπτομέρεια την παραγωγή της.

Έτσι, όλες οι δράσεις του περιορίζονται σε εβδομήντα στρέμματα, μέσα στα οποία υπάρχουν τα ανοικτά χωράφια, τα θερμοκήπια, η στάνη με τα αιγοπρόβατα, το τυροκομείο και το παρασκευαστήριο των προϊόντων, καθώς και ο πάγκος της πώλησης, που είναι ανοικτός και επισκέψιμος κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Από το Διαμάντι μπορείτε να προμηθευτείτε λαχανικά εποχής, όπως μαρούλια, σαλατικά, κολοκύθες και κολοκυθάκια, φασολάκια, εκπληκτικά ντοματίνια, πατάτες –και κόκκινες–, παντζάρια, κρεμμύδια, πράσα και ό,τι άλλο θέλετε να έχετε κάθε εβδομάδα στην κουζίνα σας. Υπάρχουν ακόμα πεντανόστιμα φρούτα, όπως ρόδια, μανταρίνια και πορτοκάλια, μυρωδικά και βότανα. Από το τυροκομείο θα αγοράσετε παραδοσιακό πρόβειο ή κατσικίσιο γιαούρτι, ρυζόγαλο, κρέμες βανίλιας και σοκολάτας, ανθότυρο και επιδόρπια γιαουρτιού.

Το κτήμα Διαμάντι δίνει επίσης το «παρών» σε πολλές από τις βιολογικές λαϊκές της Αθήνας, ενώ παρέχει την υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον των αγορών σας με κάποια επιπλέον χρέωση.