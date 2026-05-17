Ιστορικές στιγμές για το ελληνικό χάντμπολ. Η Εθνική Ανδρών έγραψε μία από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, επικρατώντας της πανίσχυρης Ολλανδίας με 38-33, μέσα στο Ρότερνταμ. Με τη μεγάλη αυτή εκτός έδρας νίκη, σε συνδυασμό με την επικράτηση (29-27) στη Χαλκίδα, η «γαλανόλευκη» σφράγισε πανηγυρικά την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επιστρέφοντας στην ελίτ της παγκόσμιας σκηνής, για πρώτη φορά έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια.

Η μεγάλη ανατροπή και το «κρεσέντο» του πρώτου ημιχρόνου

Αν και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, με τους Ολλανδούς να προηγούνται με 9-5 στο 10ο λεπτό, η αντίδραση των παικτών του Γιώργου Ζαραβίνα ήταν υποδειγματική.

Με «όπλο» την εξαιρετική άμυνα και την απόλυτη συγκέντρωση στην επίθεση, η Ελλάδα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της. Η ανατροπή ήρθε γρήγορα, με την Εθνική να πηγαίνει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το εντυπωσιακό +6 (14-20), βάζοντας στέρεες βάσεις για τον θρίαμβο. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα, φτάνοντας ακόμα και στο +9 (27-36), για να ολοκληρώσει το ματς με το τελικό 33-38 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Γιώργος Ζαραβίνας: «Ο Μπουκοβίνας ήταν πραγματικός αρχηγός»

Εμφανώς συγκινημένος και περήφανος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιώργος Ζαραβίνας, στάθηκε στη συνολική προσπάθεια των διεθνών, ενώ έπλεξε το εγκώμιο του Πέτρου Μπουκοβίνα. «Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε, πρώτα στη Χαλκίδα, για να κρατηθούμε ζωντανοί και στον κόσμο, εδώ στο Ρότερνταμ, που ήταν μεγάλη βοήθεια για εμάς. Συγχαρητήρια στα παιδιά. 10 ημέρες ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, μακριά απ’ όλα και κυρίως στον Πέτρο Μπουκοβίνα, που ήταν πραγματικός αρχηγός, εντός και εκτός γηπέδου. Αυτός είναι ο δρόμος. Εύχομαι οι αθλητές να μείνουν μαζί και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές της Εθνικής ομάδας», δήλωσε ο έλληνας τεχνικός, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η πορεία αποτελεί οδηγό για το μέλλον.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 9-5, 10-9, 11-12, 13-17, 14-20 (ημχ), 17-22, 20-25, 24-29, 26-32, 27-36, 33-38.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Όλσον): Στάβαστ, Τεν Βέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Κοι 4, Βερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάγκτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάντα 5.

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 4, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Α. Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1.

Διαιτητές: Βέσοβιτς – Μίτροβιτς (Μαυροβούνιο)

Παρατηρητής: Γιανσόνας (Λιθουανία)

Κόκκινη κάρτα: 56:28 Λιάπης

Δίλεπτα: 6-2

Πέναλτι: 4/5 – 3/4