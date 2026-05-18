«Για τη χώρα, δυστυχώς, δεν αλλάζει κάτι προς το καλύτερο». Η φράση αυτή υψηλόβαθμου στελέχους του ΠαΣοΚ αποτυπώνει με παραστατικό τρόπο την εικόνα που σχηματίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο που, όπως τονίζουν, διεξήχθη σε κλίμα εσωστρέφειας, με ηχηρές απουσίες, έπειτα από μια εβδομάδα έντασης και τοξικότητας εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία επιχείρησε να συσπειρώσει τον κομματικό της μηχανισμό μέσω «ανήθικων επιθέσεων προς το ΠαΣοΚ».

Προσφυγή Ανδρουλάκη στη Δικαιοσύνη κατά Αδωνι

Οι επιθέσεις αυτές, που έγιναν με αφορμή το ενοίκιο ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, αναμένεται να απαντηθούν από τη Χαριλάου Τρικούπη και να δημιουργήσουν νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ, η απόφαση για προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι ειλημμένη και σύντομα πρόκειται να κατατεθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, «περίφερε το συκοφαντικό δημοσίευμα γνωρίζοντας ότι είναι fake news». Δικηγόρος του προέδρου του ΠαΣοΚ και σε αυτή την υπόθεση, όπως και στην περίπτωση των υποκλοπών, είναι ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Επιθέσεις στο ΠαΣοΚ από Βήματος συνεδρίου ΝΔ

Σε αυτό το κλίμα, τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και ο πρωθυπουργός εξαπέλυσαν από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας επιθέσεις κατά του ΠαΣοΚ, που ήταν εν πολλοίς αναμενόμενες.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι επρόκειτο για απόπειρα «συσπείρωσης από μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή», ενώ τονίζουν πως η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει οργανωμένο σχέδιο στοχοποίησης του ΠαΣοΚ με «συκοφαντίες και ψέματα» που θα συνεχιστούν.

Για τον λόγο αυτόν, το ΠαΣοΚ επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και απάντησε σχεδόν αμέσως τόσο στον Άδωνι Γεωργιάδη, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωση του πως «υποστήριζε πως δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα» και ότι μετείχε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. που «υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή αν μας ψεκάζουν».

«Εκλογές για πολιτική αλλαγή»

Παράλληλα απάντησε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ειρωνικά «Μεσσία» που «βολεύεται να αναμετράται με το χθες». Στη Χαρίλαου Τρικούπη υποστηρίζουν επίσης ότι ο πρωθυπουργός αδυνατεί να πείσει για το μέλλον της χώρας και να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η οικονομία, ώστε να λειτουργήσει υπέρ των πολλών και ζητούν εκλογές ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή.

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη παρακολούθησαν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης και ερμήνευσαν «τους κεραυνούς» του Νίκου Δένδια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως συνέχεια των εσωτερικών ζητημάτων της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκίνησαν με την επιστολή των πέντε βουλευτών οι οποίοι διαφωνούν με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

«Βαθύ το ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία»

Παρατήρησαν επίσης τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, καθώς και την ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταληκτική του ομιλία, ο οποίος επεσήμανε πως «την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες» — κάτι που, όπως λένε, αποδεικνύει ότι «βαθαίνει διαρκώς το ρήγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας».

«Επιβεβαίωση της αλαζονείας της ΝΔ»

Ως προς τις δύο ομιλίες του πρωθυπουργού που σημειώθηκαν στην έναρξη και στο κλείσιμο του συνεδρίου, τις επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, αλλά και τις υποσχέσεις του μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, στο ΠαΣοΚ τις χαρακτηρίζουν «επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης».

«Χιλιοειπωμένο ανέκδοτο η σταθερότητα Μητσοτάκη»

Ενώ το τετράστιχο «Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια» που επικαλέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκάλεσε απορία, με τους παροικούντες στην πράσινη Ιερουσαλήμ να αναρωτιούνται αν «αυτό εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ; Ή μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς – ρουσφέτια στους ημετέρους;»

Τον ρόλο της επίσημης γραμμής και της απάντησης προς τα κυβερνητικά στελέχη ανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς που εμφανίστηκε κατηγορηματικός. «Ο πρωθυπουργός που “θυμώνει και λυπάται” για την ακρίβεια, “δεν μπορεί να κλείσει μάτι” με την υπονόμευση των θεσμών, “τα έχει βάψει μαύρα” με την αδιαφάνεια, “τον έχει πιάσει το παράπονο” με την έλλειψη στέγης και “θέλει να φαρμακωθεί” με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει κανέναν». Ενώ την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να ταυτιστεί με τη σταθερότητα τη χαρακτήρισε «χιλιοειπωμένο ανέκδοτο».