Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart, αναδεικνύοντας τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

«Αποκλειστικό – Έλληνας Υπουργός Ενέργειας: Η «Κίνηση-σήμα κατατεθέν» του Τραμπ με Συμμάχους και Αντιπάλους είναι Ενεργειακή Διπλωματία» είναι το κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου

«Ενεργειακή διπλωματία»

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, συνδέοντας την ελληνική ενεργειακή στρατηγική με την ασφάλεια εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε εργαλείο στρατηγικής ισχύος. Σύμφωνα με την προσέγγιση που περιέγραψε, η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ζήτημα, αλλά ως πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού και ως μέσο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που έχει ενισχύσει συστηματικά τη θέση της στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και διασυνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και περιορισμού της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε επίσης την ενεργειακή συνεργασία με το σχήμα 3+1, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως υποστήριξε, η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε μονομερείς ενέργειες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές στην περιοχή.