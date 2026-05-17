Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μακριά από τα καλοκαιρινά δεδομένα φαίνεται πως θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν συνέχιση της αστάθειας. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της επικράτειας, καθυστερώντας την έλευση των υψηλών θερμοκρασιών.

Θοδωρής Κολυδάς: «Όχι» σε πρώιμο καύσωνα – Πού θα βρέξει

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς:

«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δε δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας».

🎯 ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Ο ΜΑΙΟΣ ;

✅Και μόνο την εισαγωγική εικόνα του άρθρου να δούμε καταλαβαίνουμε τι θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Αξίζει όμως να αφιερώσετε πέντε λεπτά από τον χρόνο σας για να διαβάσετε την ανάλυση και την παρουσίαση των προγνωστικών δεδομένων.… pic.twitter.com/FusgGQsvy1 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 17, 2026

Ειδικότερα, για την εβδομάδα από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, διακρίνεται σήμα αυξημένου υετού (βροχών) στον ελλαδικό, αλλά και ευρύτερα στον βαλκανικό χώρο. Τα φαινόμενα θα έχουν καθαρά ανοιξιάτικο χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα εκδηλώνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας (μεσημέρι – απόγευμα). Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Αναφορικά με την εξέλιξη των συνθηκών προς το τέλος του μήνα (25 Μαΐου με 1 Ιουνίου), ο κ. Κολυδάς ξεκαθαρίζει πως, με βάση τη συνολική μετεωρολογική εικόνα, δεν προκύπτει ισχυρό σήμα για κάποιον πρώιμο καύσωνα ή για παρατεταμένη θερμή εισβολή στην Ελλάδα.



Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Μαΐου: Η πρόγνωση ανά περιοχή

Γενικά αίθριες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις, δίνοντας τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα πρωί και βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική: Λιακάδα με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Λιακάδα με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη: Καιρός αίθριος με απογευματινούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Υδράργυρος από 12 έως 26 βαθμούς.

Καιρός αίθριος με απογευματινούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Υδράργυρος από 12 έως 26 βαθμούς. Μακεδονία, Θράκη: Νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με όμβρους κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με όμβρους κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη). Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με τοπικές απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά, όπου πιθανώς να βρέξει. Θερμοκρασία 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος καιρός με τοπικές απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά, όπου πιθανώς να βρέξει. Θερμοκρασία 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος : Ήπιος καιρός, με πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας, τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία 13-26 βαθμούς.

: Ήπιος καιρός, με πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας, τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία 13-26 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα νότια. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες μέχρι την Παρασκευή