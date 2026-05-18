Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο κύβος ερρίφθη. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του την Τρίτη 26 Μαΐου.

Ειδικότερα, την ημερομηνία έκανε γνωστή ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί της Δευτέρας, με ανάρτησή του, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του «Βήματος» της 14ης Μαΐου.

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του, την οποία συνοδεύει με το βίντεο δύο αγοριών που φοράνε αθλητικές φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ηδη από το Σαββατοκύριακο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε προχωρήσει σε αναρτήσεις που προϊδέαζαν για την άμεση ανακοίνωση.

Ποιοι νυν και πρώην βουλευτές θα στηρίξουν τον Τσίπρα;

Όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ για το «Βήμα» ο Άρης Ραβανός, υπάρχουν τουλάχιστον 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια του κ. Τσίπρα. Εκτός από την Ολγα Γεροβασίλη, σε αυτή τη λίστα πιθανών συνοδοιπόρων περιλαμβάνονται οι εξής εν ενεργεία βουλευτές: ο Συµεών Κεδίκογλου (Εύβοια), ο Μίλτος Ζαµπάρας (Αιτωλοακαρνανία), η Πόπη Τσαπανίδου (νυν βουλευτής Επικρατείας και εάν πολιτευθεί πιθανή εκλογική περιφέρεια είναι η Θεσσαλονίκη), ο Γιώργος Καραµέρος (Α’ Ανατολικής Αττικής), ο Διονύσης Καλαµατιανός (Ηλεία), ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (Αχαΐας – εδώ το ψηφοδέλτιο έχει προχωρήσει και ακούγονται πρόσωπα όπως ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της περιοχής Γιώργος Παππάς και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας και δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αϊβαλής), ο Χάρης Μαµουλάκης (Ηράκλειο), ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος (Δράμα), η Κατερίνα Νοτοπούλου (Α’ Θεσσαλονίκης), ο Γιώργος Γαβρήλος (Αργολίδα), ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησία), ο Κώστας Μπάρκας (Πρέβεζα), ο Γιώργος Ψυχογιός (Κόρινθο), ο Βασίλης Κόκκαλης (Λάρισα), η Μαρίνα Κοντοτόλη (Τρίκαλα), η Καλλιόπη Βέττα (Κοζάνη) από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επικοινωνία αναπτύσσεται και με μεσαία στελέχη του ΠαΣοΚ. Ηδη, θεωρείται βέβαιο ότι στις εκλογές θα είναι υποψήφιοι οι δικηγόροι Αννα Παπαδοπούλου και ο Αντώνης Σαουλίδης, πιθανόν και ο Χάρης Καστανίδης.

Υπάρχουν όμως και πρώην βουλευτές που είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν το νέο κόμμα, όπως ο Γιάννης Ραγκούσης (Β’ Πειραιά), ο Βασίλης Τσίρκας (Αρτα) κ.ά. Ακόμα, ο γραμματέας του «Κόσμος» Πέτρος Κόκκαλης και ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας.

Θετικό είναι το κλίμα για τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη. Υπάρχουν όμως και βουλευτές της Νέας Αριστεράς που μάλλον θα ενταχθούν στους συνεργαζόμενους, όπως είναι η Εφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενδεχομένως ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ θεωρείται πολύ κοντά και ο Οζγκιούρ Φερχάτ.

Αυτό το διάστημα κατατίθενται προτάσεις με ονόματα δυνητικών υποψηφίων, όπως π.χ. ο Νίκος Νυφούδης για τη Β’ Θεσσαλονίκης, που είχε εκλεγεί βουλευτής με το Ποτάμι, στελέχη με διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ όπως ο δικηγόρος Χρήστος Πετράκος (Ανατολική Αττική) και ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής.