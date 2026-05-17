Μια ανάσα πριν από γενικευμένη ανάφλεξη βρίσκεται ξανά η Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία πέντε εβδομάδων φαίνεται να καταρρέει με πάταγο. Μια επικίνδυνη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον πυρηνικού σταθμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πυροδότησε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος, με μια πρωτοφανή σε επιθετικότητα ανάρτησή του, απείλησε ευθέως την Τεχεράνη με ολοκληρωτική καταστροφή αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social, την ώρα που οι πληροφορίες θέλουν τον Λευκό Οίκο να προετοιμάζει στρατιωτικά σενάρια.

Επίθεση με drones στην «καρδιά» των Εμιράτων

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το Αμπού Ντάμπι, τρία drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας από τα «δυτικά σύνορα». Αν και τα δύο αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από την αεράμυνα, το τρίτο κατάφερε να πλήξει μια ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του Πυρηνικού Σταθμού Barakah.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, ωστόσο το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα ραδιενεργού ασφάλειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) επιβεβαίωσε ότι η μονάδα 3 του σταθμού ηλεκτροδοτείται πλέον από γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, απευθύνοντας έκκληση για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ανώτατος διπλωματικός σύμβουλος των Εμιράτων χαρακτήρισε το συμβάν ως «επικίνδυνη κλιμάκωση», αφήνοντας σαφείς αιχμές για το Ιράν ή τους πληρεξουσίους του (proxies). Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου – με τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν – η Τεχεράνη έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα κράτη του Κόλπου, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Μπαράζ drones και στη Σαουδική Αραβία

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή και στο Ριάντ, με τη Σαουδική Αραβία να ανακοινώνει την αναχαίτιση τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία εισήλθαν στο έδαφός της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Το υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου ξεκαθάρισε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα, για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του.

Αν και οι εχθροπραξίες στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλιμακωθεί μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας τον Απρίλιο, καταγράφονται συνεχώς εκτοξεύσεις drones από το Ιράκ προς τις χώρες του Κόλπου, στοχεύοντας τόσο τη Σαουδική Αραβία όσο και το Κουβέιτ.

Απόλυτο διπλωματικό αδιέξοδο και «σκληροί» όροι

Την ίδια ώρα και παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι απαιτήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης απέχουν έτη φωτός. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης (όπως τα πρακτορεία Mehr και Fars), οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα τελεσίγραφο πέντε σημείων, απαιτώντας από το Ιράν:

Να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία.

Να μεταφέρει όλο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του στις ΗΠΑ.

Να τερματίσει τις εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον αρνείται να ξεπαγώσει τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό ή να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, γεγονός που οδήγησε τις συνομιλίες σε τέλμα.

Συνεδριάζει το «Situation Room» – Έτοιμο για όλα το Ιράν

President Donald Trump met with top members of his national security team on Saturday to discuss the path forward on the Iran war, a source familiar with the meeting told CNN, a day before he said Tehran “better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them.”… pic.twitter.com/Jc9al8Ww41 — CNN (@CNN) May 17, 2026

Οι εξελίξεις αναμένεται να κριθούν τα επόμενα 24ωρα. Όπως μετέδωσε το δίκτυο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ την Τρίτη αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στο Situation Room με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, για να εξετάσει τις επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Huge US airforce airlift operation today to bases all around the Middle East in preparation of now likely upcoming strikes on Iran. pic.twitter.com/7tavSoprDK — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) May 17, 2026

Η απάντηση της Τεχεράνης στις απειλές Τραμπ ήταν εξίσου σκληρή. Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκαρτσί, προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ κάνουν πράξη τις απειλές τους, «θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέα, επιθετικά σενάρια-έκπληξη και θα βυθιστούν σε έναν βάλτο που δημιούργησαν οι ίδιες».

Παγκόσμιο σοκ στην αγορά πετρελαίου

Η παράταση της σύγκρουσης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν αυστηρό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, έχοντας ήδη ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα επιβάλει τον δικό του μηχανισμό ελέγχου στη ναυσιπλοΐα των Στενών.

Με τις απώλειες ανθρώπινων ζωών σε Ιράν και Λίβανο να μετρούν ήδη χιλιάδες, η 45ήμερη παράταση της εκεχειρίας, που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, φαντάζει πλέον «γράμμα κενό».