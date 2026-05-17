Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε για 24ο ματς μακριά από την ήττα και σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, ενώ ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την «αυτοκτονία» του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και «κλείδωσε» τη 2η θέση και τα προκριματικά του Champions League.

«Ερυθρόλευκη» ανωτερότητα και ο… μόνιμος Ροντινέι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε έναν Ολυμπιακό με ξεκάθαρο πλάνο πίεσης ψηλά, αναγκάζοντας τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς σε σωρεία λαθών στο πρώτο μέρος. Μόλις στο 11’, μετά από λάθος του Πήλιου, ο Μπρινιόλι χρειάστηκε να επέμβει εντυπωσιακά σε σουτ του Ελ Κααμπί. Η ΑΕΚ απάντησε στο 18’, όταν ο Ζίνι έκλεψε από τον Τζολάκη, αλλά ο έλληνας γκολκίπερ διόρθωσε άμεσα το λάθος του.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να απειλούν, με τον Ελ Κααμπί να χάνει νέα ευκαιρία στο 19’, μετά από λάθος του Πινέδα. Η υπεροχή του Ολυμπιακού μετουσιώθηκε σε γκολ στο 41ο λεπτό. Ο Πινέδα υπέπεσε σε νέο σφάλμα, ο Ποντένσε άλλαξε γρήγορα το παιχνίδι προς τα δεξιά και ο Ροντινέι με υποδειγματικό διαγώνιο πλασέ «έγραψε» το 0-1, φτάνοντας τα 4 γκολ στα Playoffs.

Οι κινήσεις του Νίκολιτς και η «οβίδα» του Κοϊτά

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μάρκο Νίκολιτς ανακάτεψε την τράπουλα, ρίχνοντας στο ματς τον Βάργκα (ο οποίος απείλησε με κεφαλιά στο 53’) και αργότερα τους Ζοάο Μάριο και Κουτέσα. Η ΑΕΚ ανέβασε την έντασή της, πίεσε με τη σειρά της ψηλά και δικαιώθηκε στο 72’.

Μετά από κλέψιμο στον Ορτέγκα, ο Ζοάο Μάριο τροφοδότησε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος ελίχθηκε έξω από την περιοχή και με ένα ασύλληπτο αριστερό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1, βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες της OPAP Arena.

Θρίλερ στο φινάλε και «διπλή» λύτρωση

Τα τελευταία λεπτά απέκτησαν άγρια ομορφιά, καθώς τα νέα από την άδεια Λεωφόρο (όπου ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ σε 2-2) διαμόρφωναν τις ισορροπίες. Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 86’, με το σουτ του Αντρέ Λουίς να περνάει μόλις άουτ.

Η φάση του αγώνα, ωστόσο, ανήκε στον Κωνσταντή Τζολάκη. Στο 88’, ο Πήλιος έκανε μια τρομερή ενέργεια πάνω στη γραμμή, σέρβιρε στον Ζοάο Μάριο, αλλά ο έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε την επέμβαση της βραδιάς στο πλασέ του Πορτογάλου, κρατώντας το τελικό 1-1.

Με το σφύριγμα της λήξης από τον ιταλό Αντρέα Κολόμπο, το πάρτι ξεκίνησε. Η ΑΕΚ τερμάτισε πρώτη με 72 βαθμούς και ξεκίνησε τη φιέστα για το 14ο τρόπαιο, ενώ ο Ολυμπιακός κατέλαβε τη 2η θέση με 66 βαθμούς (έναντι 64 του ΠΑΟΚ), εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.





Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο (Ιταλία)

Κίτρινες: Γιόβιτς, Μουκουντί, Ρότα – Ποντένσε, Ροντινέι, Πιρόλα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (65’ Ζοάο Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51’ Βάργκα), Γιόβιτς (93’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (65’ Κουτέσα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κοστίνια (79’ Μπianκόν), Γκαρθία (56’ Έσε), Σκιπιόνι (79’ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε (56’ Ζέλσον Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (74’ Ταρέμι).