Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στην άσφαλτο της Ρόδου. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου, στην περιοχή της Αφάντου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων στα συντρίμμια.

Πώς συνέβη το μοιραίο – Η βίαιη σύγκρουση και η ανατροπή

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο τμήμα του οδικού δικτύου, στο ύψος του σούπερ μάρκετ «Παναγιώτας». Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με εξαιρετική σφοδρότητα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που το ένα όχημα, το οποίο κινείτο στο ρεύμα από Ρόδο προς Λίνδο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, μετατρέποντας την καμπίνα των επιβατών σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού μέσα στα συντρίμμια

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και ισχυρή δύναμη ανδρών, προκειμένου να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών που επέβαιναν στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο.

Δυστυχώς, και οι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τις μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Οι πρώτες πληροφορίες για τους τραυματίες:

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρύτερα ακόμη τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας τα αίτια του δυστυχήματος

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά, καθώς οι αρχές απομάκρυναν από το οδόστρωμα τα συντρίμμια.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση, έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο συλλέγει στοιχεία και μαρτυρίες.