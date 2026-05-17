Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 σήμανε την επιστροφή της ελληνικής ομάδας στην Αθήνα. Μαζί με τα μέλη της επίσημης ελληνικής αποστολής, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσγειώθηκε και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Έχοντας ζήσει από κοντά όλο τον παλμό και τη δυναμική εμφάνιση του Ακύλα, ο οποίος κατέλαβε τελικά τη 10η θέση, ο δημοφιλής δημιουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κάμερες και μοιράστηκε τις σκέψεις του με απόλυτη ειλικρίνεια.

«Θέλαμε και αξίζαμε να πάμε παραπάνω»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έκρυψε ότι οι προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερες, ωστόσο αντιμετώπισε την κατάσταση με τη γνωστή του ψυχραιμία:

«Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω. Αξίζαμε κιόλας να πάμε λίγο παραπάνω. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά από ό,τι μας λέγανε. Άλλες φορές σου έρχεται μια στενοχώρια, γιατί πας για πιο ψηλά, πας λίγο πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε;».

Παρά την πικρία της στιγμής, ο ίδιος έκανε έναν απολογισμό της τελευταίας διετίας (πέρυσι με την Κλαυδία, φέτος με τον Akylas), τονίζοντας: «Είναι οι πιο ωραίες χρονιές που έχω ζήσει και τις συγκρίνω με την πρώτη μου, το 2013, με τους Cosa Mostra και τον αείμνηστο Αγάθωνα. Πέρασα πολύ όμορφα και συνάντησα ανθρώπους που θα μου μείνουν για πάντα».

Το «καρφί» για τις επιτροπές και το ιστορικό ρεκόρ στο Televoting

Όταν η συζήτηση στράφηκε στις τηλεοπτικές εκπομπές και την κριτική που ενδεχομένως να ξεκινήσει για την τελική κατάταξη, ο Καπουτζίδης έδωσε μια αποστομωτική απάντηση, αναδεικνύοντας ένα στοιχείο-κλειδί για τη φετινή συμμετοχή:

«Από την εμπειρία που έχω στην ελληνική τηλεόραση, μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Αυτό το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι και πρέπει να το καταλάβεις… Πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να το δεχτείς. Αν δεν την έχεις και σε πιάσουν τα νεύρα σου, δεν μπορώ να κάνω κάτι».

Παράλληλα, αποκάλυψε τι ήταν αυτό που ξάφνιασε την ελληνική ομάδα κατά τη διάρκεια της βαθμολογίας:

Η έκπληξη των επιτροπών: «Περιμέναμε κάποιες επιτροπές από τις οποίες δεν πήραμε κάτι. Αυτό μας ξάφνιασε».

Το ιστορικό ρεκόρ: «Το televoting που πήραμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε το σύστημα του διαχωρισμού (επιτροπές – κοινό). Είναι δηλαδή ακόμα καλύτερο και από το περσινό. Άρα οκ».

«Ο Akylas ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι και κέρδισε τους ξένους»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης έπλεξε το εγκώμιο του νεαρού καλλιτέχνη, εμφανώς συγκινημένος για την εξέλιξη και την τεράστια αποδοχή που είχε από το ευρωπαϊκό κοινό.

«Παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ένας άνθρωπος ξεκίνησε με όπλο ένα τραγούδι, τη φαντασία του, με κάποιους φίλους του. Έφτιαξε αυτό. Κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων, κέρδισε τον τελικό, πήγε έξω, κέρδισε και τους ξένους. Μας ψήφισαν 27 χώρες στο televoting. Ναι, δεν πήραμε 12άρια και 10άρια, αλλά μας ψήφισαν 27 χώρες».

«Είναι πια σε μια φάση που μπορεί να πατήσει στα πόδια του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή στη ζωή ενός καλλιτέχνη. Όταν καταλαβαίνει ότι ”μπορώ πια να ζήσω από τη δουλειά μου”. Θυμάμαι ότι το ένιωσα αυτό για τον εαυτό μου και νιώθω ότι ο Akylas έχει φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Γιώργος Καπουτζίδης.