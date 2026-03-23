5 το πρωί: Τα σχέδια για το Ιράν – Η δίκη για τα Τέμπη – Η δίωξη στον Τσαγκαράκη
Ο πόλεμος στο Ιράν μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα, την ώρα που η στρατηγική των ΗΠΑ παραμένει θολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα, ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να αντέχει. Παράλληλα, η κρίση στη Μέση Ανατολή πιέζει την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία.

Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

  • Σε τεντωμένο σχοινί ο Κόλπος: Ο Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν και θα αφανίσουν» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν σε περίπτωση κλεισίματος των Στενών, ενώ ζήτησε τη συνδρομή του ΝΑΤΟ και της Κίνας για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει αποκλείσει το πέρασμα και κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για την κλιμάκωση, τονίζοντας ότι η ένταση θα λήξει μόνο με τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών.
  • Το «τυφλό σημείο» και ο κίνδυνος για ένα νέο Ιράκ: Η απουσία ενός σαφούς σχεδίου διεξόδου (off-ramp) από την τρέχουσα σύρραξη μετατρέπει την επιδίωξη των Τραμπ και Νετανιάχου για «αλλαγή καθεστώτος» σε ένα επικίνδυνο στοίχημα, που απειλεί να βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε έναν νέο κύκλο ανεξέλεγκτου χάους ανάλογο με εκείνον του 2003.
  • Το «κρυφό σχέδιο» Τραμπ – Νετανιάχου: Οι δύο ηγέτες φαίνεται πως ο καθένας έχει το δικό του σχέδιο που αναπτύσσεται στο παρασκήνιο. Από τη μία πλευρά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί την κλιμάκωση με το Ιράν για να «παγώσει» τις δικαστικές του περιπέτειες και να συσπειρώσει τον κλυδωνιζόμενο κυβερνητικό του συνασπισμό. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων μέσω της στρατηγικής «μέγιστης πίεσης».
Ξεκινά σήμερα η πολύκροτη δίκη για τα Τέμπη

  • Αρχίζει στη Λάρισα η «δίκη του αιώνα»: Σε κλίμα ακραίας φόρτισης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα, Δευτέρα η ακροαματική διαδικασία στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ΤΕΙ Λάρισας, με 31 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν βαρύτατα αδικήματα για τον θάνατο των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Πριν την έναρξη, επικρατεί ένταση στην πόλη με καλέσματα για συγκεντρώσεις, ισχυρή παρουσία συγγενών θυμάτων και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δείγμα της κοινωνικής πίεσης γύρω από τη δίκη.
  • Η «διπλή» ευθύνη των δικαστών: Η ελληνική Δικαιοσύνη καλείται να διαχειριστεί μια υπόθεση με τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό βάρος, όπου το διακύβευμα δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών στους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, μέσα από μια διαδικασία που απαιτεί νηφαλιότητα απέναντι στην οργή.
  • Η αποτύπωση της τραγωδίας μέσω του Comics Journalism: Το «Βήμα» με απόλυτο σεβασμό στην αναζήτηση της αλήθειας και στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών επιχείρησε με τη δύναμη της εικονογραφημένης δημοσιογραφίας (Comics Journalism) να αποδώσει τη μνήμη, το τραύμα και την ανάγκη για δικαιοσύνη με έναν πιο άμεσο και συναισθηματικό τρόπο αφήγησης.

Ποινική δίωξη και βαριές κατηγορίες για τον Γ. Τσαγκαράκη

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

  • Στα χέρια των αρχών: Στη σύλληψη ενός 17χρονου και ενός 18χρονου για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα προχώρησαν χθες οι αρχές. Το θύμα είχε κανονίσει συνάντηση μαζί τους, όμως η κατάσταση παρεκτράπηκε και κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του με μαχαίρι.
  • Το μυστήριο της συνάντησης: Λίγο πριν το έγκλημα, ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί σπίτι γνωστού του μαζί με μία γυναίκα, όπου – σύμφωνα με μαρτυρίες – βρίσκονταν και άλλα άτομα. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει προσαχθεί, υποστηρίζει ότι δύο άνδρες επιτέθηκαν στο θύμα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τον 51χρονο αιμόφυρτο στην είσοδο του κτιρίου.
  • Τα στοιχεία που «έδειξαν» τους δράστες: Καθοριστικό ρόλο έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, το οποίο εξετάστηκε καρέ-καρέ από τις αρχές. Παρά τις συλλήψεις, τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
Έπεσε η αυλαία στην κανονική περίοδο της Super League

Να γίνει η δίκη των Τεμπών ή να μη γίνει;

Να γίνει η δίκη των Τεμπών ή να μη γίνει;

Γνώμες
6 λεπτά πριν Ιωάννα Μάνδρου

Οι πληρωμές της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Οι πληρωμές της εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Ο Τραπ απειλεί με «ολική καταστροφή» το Ιράν, «ντροπή» στο ΝΑΤΟ - Χτυπήματα Ισραήλ στη Τεχεράνη

Πόλεμος στο Ιράν: Ο Τραπ απειλεί με «ολική καταστροφή», «ντροπή» στο ΝΑΤΟ – Χτυπήματα Ισραήλ στη Τεχεράνη

 Έφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη

Το Βήμα Σήμερα:  Έφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη

