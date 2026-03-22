Στη σύλληψη ενός 17χρονου και ενός 18χρονου προχώρησαν οι αρχές για την δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Το θύμα φέρεται να έχει κανονίσει ραντεβού με τους δύο νεαρούς, ωστόσο κάτι δεν πήγε καλά στη συνάντηση με αποτέλεσμα να βγάλουν μαχαίρι και να τον τραυματίσουν θανάσιμα.

Η επίσκεψη πριν το έγκλημα

Ο γνωστός τραγουδιστής από την Καρδίτσα φαίνεται πως είχε επισκεφτεί πριν δολοφονηθεί ένα σπίτι γνωστού του και συνοδευόταν από μία γυναίκα. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος με πολλαπλές μαχαιριές στην είσοδο του σπιτιού.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει ήδη προσαχθεί, δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Ο ίδιος υποστηρίζει, πως μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του, επιτέθηκαν στο θύμα και το μαχαίρωσαν πριν εξαφανιστούν.

Την ίδια ώρα, ένα κρίσιμο στοιχείο έρχεται να ενισχύσει αυτό το σενάριο. Βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, καταγράφει δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, σε χρονική στιγμή που εκτιμάται ότι συνδέεται με τη δολοφονία.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των υπόπτων;

Το οπτικοακουστικό υλικό εξετάστηκε καρέ-καρέ, σε μια προσπάθεια οι αρχές να καταφέρουν να τους ταυτοποιήσουν και να φτάσουν στα ίχνη τους.

Οι έρευνες εξελίχθηκαν με εντατικούς ρυθμούς για να μην χαθεί κανένα στοιχείο, ο χώρος έχει σφραγιστεί, ενώ οι αρχές συνέλεξαν μαρτυρίες και αναζήτησαν τους δύο άνδρες που καταγράφηκαν να φεύγουν από το σημείο της δολοφονίας.

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Επίσης, καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου, αλλά και για το τι ακριβώς συνέβη.