Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Ο σπουδαίος πρωταθλητής του μήκους κατέλαβε την έκτη θέση στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου με 8.19μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε στον τελικό με ένα άλμα στα 8.09μ. αν και πάτησε αρκετά πίσω από τη βαλβίδα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε σχεδόν σε όλα του τα άλματα. Το δεύτερο μετρήθηκε στα 8.15μ., το τρίτο στα 8.06μ., το τέταρτο στα 8μ., το πέμπτο στα 8.12μ. και το έκτο και καλύτερό του στα 8.19μ.

Τα μετάλλια κρίθηκαν στην τελευταία προσπάθεια. Εκεί ο Ζέρσον Μπαλντέ κατάφερε να κάνει την έκπληξη και με άλμα στα 8.46μ. να πετάξει από την κορυφή τον Ματία Φουρλάνι, ο οποίος ήταν δεύτερος με 8.39μ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.31μ.

