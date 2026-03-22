Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή των Καμινάδων, όπου εντοπίστηκε νεκρός γνωστός Καρδιτσιώτης τραγουδιστής 51 ετών μέσα στο σπίτι του.

Η σορός του άνδρα, έφερε τραύματα από μαχαίρι με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του.

Οι αστυνομικοί έχουν σφραγίσει το σημείο, ελέγχοντας κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου, αλλά και για το τι ακριβώς συνέβη.