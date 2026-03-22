Ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Ο διάσημος έμπορος τέχνης θα κληθεί να δώσει πολλές εξηγήσεις, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 5 βαριά αδικήματα. Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα

Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Κατασκευή – έκθεση – διακίνηση – διάθεση και κατοχή έργων τέχνης, με σκοπό την παραπλάνηση

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

«Είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση. Ξέρει ότι δεν έχει τελέσει κανένα απολύτως ποινικό αδίκημα και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε ποινική δικογραφία έχει έρθει μπροστά του. Όλα αυτά συνθέτουνε μία νόμιμη επιχείρηση, με τρία διαφορετικά υποκαταστήματα και ένα ποσό το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα σε έναν νόμιμο επιχειρηματία ο οποίος δουλεύει 30 χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο», ανέφερε ο δικηγόρος του γκαλερίστα.

«Η εμπορία του Ευαγγελίου και έργων του Θεόφιλου είναι κακούργημα»

Ο Αχιλλέας Τσαντίλης, Πρόεδρος του Σωματείου Εκτιμητών/Πραγματογνωμόνων Έργων και Αντικειμένων Τέχνης Ελλάδος και Κύπρου, ξεκαθαρίζει ότι έργα που πωλούσε ο συλληφθείς, αν ήταν αυθεντικά θα ήταν τελείως διαφορετική η τιμή τους.

«Στο χρηματιστήριο της αγοράς της τέχνης δηλαδή, τα έργα αυτά έχουν υπερπολλαπλάσια τιμή. Δηλαδή ένα αντίστοιχο έργο του Θεόφιλου, δεν είναι της τάξης των 25, 30, 35 χιλιάδων ευρώ, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερη η τιμή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, δια της οδού αυτής που αναφέρετε, έχουν και την ευθύνη των αποφάσεων και των πράξεών τους», τόνισε ο κ. Τσαντίλης.

Το Ευαγγέλιο και πολλά από τα έργα τέχνης που πουλούσε ο γκαλερίστας είναι κατοχυρωμένα ως μνημεία και απαγορεύεται η εμπορία τους εξηγεί ο δικηγόρος και συλλέκτης, Στέλιος Γκαρίπης.

«Δεν είναι γκαλερίστας. Στη Μύκονο τον ξέραμε ως “Κοσμηματοπώλη”. Τόσο από το Ευαγγέλιο που δε συγχωρείται η άγνοια του κυρίου Τσαγκαράκη να λέει ότι «εγώ δεν ήξερα ότι είναι μνημείο», υπάρχει ο νόμος από το 2021 που το κατοχυρώνει ως μνημείο που προστατεύεται και είναι κακούργημα η εμπορία του. Αλλά είδα και έργο του Θεόφιλου, το οποίο επίσης ε, είχε ανακηρυχθεί ως μνημείο», υπογράμμισε ο κ. Γκαρίπης.

Πώς απέκτησε το Ευαγγέλιο;

Ποικίλα ερωτήματα εγείρει πάντως ο τρόπος που περιήλθε το εν λόγω Ευαγγέλιο στα χέρια του Γιώργου Τσαγκαράκη, ενώ από την αστυνομία δεν αποκλείουν ακόμα κάποια σύνδεση με τον ηγούμενο που συνελήφθη τον Σεπτέμβριο στα Καλάβρυτα.

«Μουσειακό έκθεμα ακριβώς, το οποίο δεν είναι δυνατόν να μην προήλθε στην κατοχή του εν λόγω κυρίου, του κατηγορούμενου εν προκειμένω, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ιερατικό χέρι. Αυτό λοιπόν είναι του 1745. Τα άλλα δύο τα οποία κατασχέθηκαν από ηγούμενο πολύ μεγάλου μοναστηριού είναι του 1760, 1765», εξηγεί ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης.

Οι 3 καταγγελίες που «έκαψαν» τον γκαλερίστα

Μία ανώνυμη καταγγελία μέσω email, με φωτογραφίες και στοιχεία αποτέλεσε το «κλειδί» για να ανοίξει η σοβαρή υπόθεση, ενώ ακολούθησε καταγγελία για πλαστούς πίνακες από σημαίνων στέλεχος του κόσμου των τεχνών αλλά και οι καταγγελίες ενός Κύπριου Βυζαντινολόγου.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει και ο επιχειρηματίας καλείται τώρα να αποδείξει όχι μόνο το πώς έφτασε να εμπορεύεται ένα μνημειακής φύσεως Ευαγγέλιο αλλά και το αν γνώριζε την αυθεντικότητα των έργων τέχνης που πουλούσε σε επιφανείς και όχι μόνο συλλέκτες.

Πώς μπορεί να εξακριβωθεί εάν ένας πίνακας είναι αληθινός

Ο Γιώργος Οικονομόπουλος, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος Εθνικής Πινακοθήκης, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως η πλαστογραφία στην Ελλάδα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια εκρηκτικές διαστάσεις.

«Σε αυτό έχει συμβάλει πολύ η λειτουργία διαφόρων πλατφορμών αλλά και το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές πωλήσεις που διεξάγονται. Ακριβώς αυτή η εκρηκτική κατάσταση στην πλαστογραφία έργων τέχνης, ανάγκασε το Υπουργείο, και ιδιαίτερα την yπουργό την κ. Λίνα Μενδώνη, και εισηγήθηκε νομοσχέδιο, ο οποίος έγινε νόμος, είναι ο νόμος 5271 του 2021, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ριζικά η πλαστογραφία και απάτη επί έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων. Πλέον και ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος θα ελεγχθεί με βάση το νόμο αυτό. Εισάγεται η εξής διαφορά. Ότι μπορεί να ελεγχθεί κάποιος για πλαστό έργο τέχνης, αρκεί να το εκθέσει, να το διαθέσει, να το διακινήσει ή και να το δεχθεί στην κατοχή του, ή να το κατέχει. Που σημαίνει τι; Ότι τιμωρείται η απλή κατοχή του πλαστού έργου τέχνης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει σκοπός παραπλάνησης.

»Διώκεται ο απλός κάτοχος. Δεν μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί κάποιος ότι έχει 320 έργα στην κατοχή του και δεν έχει σκοπό παραπλάνησης. Ακούω έτσι πολύ φιλολογία τώρα τελευταία και πάρα πολλοί δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί η πλαστότητα ενός έργου τέχνης. Όχι. Δεν είναι δύσκολο. Σας πληροφορώ δε ότι για την Εθνική Πινακοθήκη δεν υπάρχει έργο που όταν ασχοληθεί ο φορέας αυτός επιστημονικά να μην αποκαλυφθεί η γνησιότητα».

«Έχει πείρα 30 χρόνων και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές»

Ο Κωνσταντίνος Γώγος, δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» για την υπόθεση. «Έχει πείρα 30 χρόνων και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Έσκασε η υπόθεση από ένα βίντεο με το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Πράγματι το Ευαγγέλιο είναι γνήσιο και υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων, και δυστυχώς το εισήγαγε ακριβώς προς πώληση», σημείωσε.

«Η αστυνομία πράγματι έκανε ταχύτατα τη δουλειά της, ξεκίνησε έρευνα και από την έρευνα αυτή προέκυψε όλη η δικογραφία η οποία εισήχθη στην εισαγγελία και η εισαγγελία άμεσα άσκησε το κατηγορητήριο και μάλιστα την τρίτη έχουμε την ανάκριση», πρόσθεσε ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη.

«Οφείλουμε να πούμε το εξής: Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ακριβώς είναι εξ Ιταλίας, έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν και εφόσον υπάγεται πράγματι στους ελληνικούς ποινικούς νόμους περί αρχαιοτήτων και αν όντως για την Τρίτη θα έπρεπε να εκδοθεί άδεια από το τμήμα αρχαιοτήτων για να εισαχθεί στην Ελλάδα ή αν θα έπρεπε να περάσει από Ιταλία για να έχει νομιμότητα. Δηλαδή αν όντως έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα ή αν αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να έχει βγάλει άδεια στην Ιταλία και να μας έρθει εν συνεχεία στην Ελλάδα νόμιμο. Άρα έχω μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση νομικά. Θα ήθελα τη Δευτέρα να δω τη δικογραφία».

Το οικογενειακό δράμα του «money maker»

Πριν κατακτήσει τα πάντα, ο Γιώργος Τσαγκαράκης είχε δει την σκληρή πλευρά της ζωής. Ειδικότερα, σε ηλικία 12 ετών έχασε τους γονείς του και αναγκάστηκε να μπει σε οικοτροφείο. Ωστόσο πήρε τη ζωή στα χέρια του και παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να χτίσει επιτυχημένες επιχειρήσεις από το μηδέν.

Μάλιστα, μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες που επί χρόνια πουλούσε έργα τέχνης, έγινε ευρέως γνωστός. Οι «μετοχές» του μάλιστα ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν συμμετείχε ως κριτής σε δημοφιλές παιχνίδι δημοπρασιών.

Ήταν όλα αυτά που κατάφερε όσα επιθυμούσε; Ίσως ήταν και περισσότερα. Τα παιδιά του τον αποκαλούσαν «money maker» και εκείνος είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι «το να παράγεις λεφτά είναι ταλέντο, το να τα ξοδεύεις χρειάζεται κουλτούρα». Αυτό που σήμερα καλείται ο ίδιος να αποδείξει είναι αν διέθετε αυτήν τη κουλτούρα ή εάν πλούτιζε ξεγελώντας ανυποψίαστους πολίτες όπως τον κατηγορούν οι Αρχές.