Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Super League και πλέον γνωρίζουμε τις ομάδες που θα παίξουν στα playoffs 1-4 και στα αντίστοιχα για τις θέσεις 5-8, αλλά και όσες (9-14) ομάδες θα αγωνιστούν στα playouts, με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.

Πιο αναλυτικά, οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός,, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα παίξουν στα playoffs 1-4, οι Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος και Άρης στα αντίστοιχα playoffs 5-8 και οι Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης στα playouts.

Η τελική βαθμολογία

1. AEK 60

2. ΠΑΟΚ 57

3. Ολυμπιακός 58

4. Παναθηναϊκός 49

————————————-

5. Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)

6. ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)

7. Άρης 30 (15 στα play offs)

8. Βόλος 31 (15 στα play offs)

————————————–

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρίπολης 17

Οι ημερομηνίες των Play Off 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των Play Off 5-8

Οι ημερομηνίες των Play Out 9-14