Σε ένα θρίλερ με προεκτάσεις που ακουμπούν την υψηλή κοινωνία, την Εκκλησία και τη διεθνή αγορά τέχνης εξελίσσεται η υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη. Η αντίστροφη μέτρηση για την «αυτοκρατορία» της Γλυφάδας ξεκίνησε από ένα ψηφιακό ίχνος και μια σειρά από στοχευμένες καταγγελίες που δεν άφησαν περιθώρια ελιγμών στις Αρχές.

Το e-mail που άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου

Η αστυνομική έρευνα πυροδοτήθηκε από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα γραφεία της Ασφάλειας, συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό που «έκαιγε» τη βιτρίνα της γκαλερί. Το e-mail, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ήταν σαφές και κατηγορηματικό: «Σε δημοπρασία στις 24/02/26, ο εκπρόσωπος της γκαλερί παρουσίασε έργα των Φασιανού, Μυταρά, Τσαρούχη, Χατζή και Κοσμαδόπουλου. Παρατήρησα ότι ήταν καταφανώς πλαστά, με πλαστογραφημένες υπογραφές. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες».

Η επιβεβαίωση των υποψιών ήρθε με εκκωφαντικό τρόπο όταν η ίδια η χήρα του Αλέκου Φασιανού φέρεται να δήλωσε σε υποψήφιο αγοραστή πως ο πίνακας που δημοπρατούσε ο γκαλερίστας δεν έφερε τη σφραγίδα της γνησιότητας του μεγάλου δημιουργού.

Ο ρόλος του Κύπριου βυζαντινολόγου

Ενώ η έρευνα για τους πίνακες βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ένας «άγνωστος Χ» για το ευρύ κοινό, αλλά έγκριτος Κύπριος βυζαντινολόγος, έδωσε το τελειωτικό χτύπημα. Στις 19 Μαρτίου, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης έβγαλε σε δημοπρασία ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745, αντικείμενο μνημειακής αξίας που προστατεύεται αυστηρά από τον αρχαιολογικό νόμο.

Η έφοδος του «ελληνικού FBI» στις αποθήκες της γκαλερί αποκάλυψε έναν «θησαυρό» από 320 έργα τέχνης, τα οποία πλέον βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο νομικός σύμβουλος του ιδρύματος, κ. Γιώργος Οικονόμου, είναι καταπέλτης: «Τα έργα αυτά είναι εξόφθαλμα πλαστά. Η ανίχνευση της απάτης ήταν μια εύκολη διαδικασία για τους ιστορικούς τέχνης».

Το προσδοκώμενο κέρδος του Γιώργου Τσαγκαράκη από μόλις 13 τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν ελεγχθεί, εκτιμάται ότι φτάνει τις 400.000 ευρώ.

Το «ιερατικό χέρι» και το ιδιωτικό συμφωνητικό

Όπως αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», οι Αρχές προτίθενται να ζητήσουν την αρωγή και της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να διαπιστώσουν πώς βρέθηκε αυτό το κειμήλιο στα χέρια του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Παράλληλα, όπως είπε, αναμένεται να ανοίξει και νέα έρευνα, η οποία θα αφορά τα κοσμήματα που πουλούσε ο γνωστός γκαλερίστας μέσα από τις εκπομπές του.

Η «χιονοστιβάδα» των κοσμημάτων

Η υπόθεση όμως δεν σταματά εκεί. Καταγγελίες πολιτών για «χαμένα» κοσμήματα και ανεξήγητες καθυστερήσεις πληρωμών μετά από δημοπρασίες παίρνουν πλέον μορφή χιονοστιβάδας.

«Του είχαμε δώσει 7 ή 8 κοσμήματα. Μας είχε δώσει μια αρχική τιμή. Πουλήθηκαν όλα τα αντικείμενα πολύ περισσότερο, αλλά τα χρήματα αυτά δεν τα είδαμε ποτέ. Μας έδωσε μόνο την αρχική τιμή και αυτή σε δύο δόσεις, ενώ χρειάστηκε και εξώδικο για να καταβληθούν», αναφέρει χαρακτηριστικά μαρτυρία.

Οι Αρχές ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνταν μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του «money maker», εξετάζοντας αν ο πλουτισμός ήταν αποτέλεσμα συστηματικής παραπλάνησης ανυποψίαστων συλλεκτών.

Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του;

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, με τον Γιώργο Τσαγκαράκη να καλείται να αποδείξει αν η 30χρονη εμπειρία του ήταν η «ασπίδα» του ή το μέσο για τη μεγαλύτερη απάτη των τελευταίων ετών στον χώρο της τέχνης.

Η ανακοίνωση του «STAR» για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

«Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής “Cash or Trash” διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής», αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός.