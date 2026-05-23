Ώρα αποκαλυπτηρίων για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 20:00, στο Θησείο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο 23 Μαΐου, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».

Μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή, ο κ. Τσίπρας είχε προαναγγείλει μέσω νέας ανάρτησης ότι το όνομα του πολιτικού σχηματισμού έχει πλέον οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με πηγές από την Αμαλίας, βασικός πυλώνας του νέου κόμματος θα είναι οι εθελοντές, ενώ η στρατηγική της άμεσης επαφής με τους πολίτες μέσω δράσεων «πόρτα-πόρτα» θεωρείται κομβικής σημασίας για την επικοινωνιακή του πολιτική.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι εθελοντές αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καθημερινής λειτουργίας του εγχειρήματος, συμβάλλοντας όχι μόνο σε οργανωτικά ζητήματα αλλά και στην παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις κοινωνικές παρεμβάσεις και συνολικά στη δράση του νέου φορέα. Όπως επισημαίνουν, «οι εθελοντές αποτέλεσαν μέχρι σήμερα τη δύναμη πυρός για όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και την πορεία προς το Θησείο».

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περιοδείες σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τη διαρκή παρουσία σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.