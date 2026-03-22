Ένα εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και αρχαιοτήτων φέρνει στο φως η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη και μίας υπαλλήλου του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις Αρχές στις 6 Μαρτίου. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αρχικά υπήρξε ανώνυμη καταγγελία από πρόσωπο με γνώση στον χώρο της τέχνης, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και επώνυμα, κάνοντας λόγο για πιθανή διακίνηση πλαστών έργων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή μαζί με ακόμη ένα άτομο, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη ενός παλαιού Ευαγγελίου του 1750.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τόσο η γνησιότητα όσο και η προέλευση των αντικειμένων, με τις Αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πώς περιήλθαν στην κατοχή του κατηγορουμένου. «Είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Μπαράζ εφόδων και εκατοντάδες κατασχέσεις

Η επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» περιλάμβανε εφόδους σε Κολωνάκι, Ελληνικό και Γλυφάδα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 321 έργα τέχνης, τέσσερις ξύλινες ιερές εικόνες, ένα Ευαγγέλιο, αρχαίοι αμφορείς, αντικείμενα βυζαντινής περιόδου, μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλο, φυσίγγια και ψηφιακά πειστήρια.

Σύμφωνα με γνωματεύσεις ειδικών της Εθνικής Πινακοθήκης, η πλειονότητα των έργων κρίνεται πλαστή, ενώ αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι ορισμένα από τα αντικείμενα εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Ενδεικτικά, από τα εκατοντάδες έργα που κατασχέθηκαν, μόλις επτά έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί ως γνήσια.

Οι βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση μνημείων μεγάλης αξίας, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, δίωξη ασκήθηκε και σε υπάλληλο της γκαλερί για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του γκαλερίστα, Ευάγγελος Γκιούγκης, υποστήριξε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία μήνυση από ιδιώτη για πλαστό έργο τέχνης, ενώ σημείωσε ότι στη γκαλερί υπήρχαν δεκάδες έργα, τόσο γνήσια όσο και μη.

Όσον αφορά το επίμαχο Ευαγγέλιο, ανέφερε ότι είχε έρθει από το εξωτερικό και ότι ο κατηγορούμενος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με την Εφορεία Αρχαιοτήτων για να το παραδώσει, χωρίς να γνωρίζει αν ήταν γνήσιο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με ανταγωνισμό στον χώρο, ενώ χαρακτήρισε «ασήμαντο ποσό» τα περίπου 200.000 ευρώ που εντοπίστηκαν.