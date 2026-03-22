Πριν τη διαβολοβδομάδα και το ντέρμπι αιωνίων του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό στη GBL, νικώντας εύκολα τον Πανιώνιο.

Οι «πράσινοι» έδειξαν στη δεύτερη περίοδο την απόλυτη ανωτερότητά τους, καθώς μετά την πρώτη ήταν μπροστά με 19-14, αλλά έκαναν ένα επί μέρους 23-13 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +15. Εξαιρετική επιθετικά ήταν και η τρίτη περίοδος για την ομάδα του Αταμάν, που έβαλε 28 πόντους και δέχθηκε 18, εκτοξεύοντας περαιτέρω τη διαφορά.

Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση στην τέταρτη περίοδο εκμεταλλευόμενος τη… σιγουριά του ΠΑΟ, μείωσε αρκετά, αλλά δεν κατάφερε να μπει ξανά στο παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένταση.

Οι Τόμασον και Λιούις του Πανιωνίου οδήγησαν στο σκοράρισμα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν ανέδειξε ένα πρόσωπο, αλλά πήρε αρκετά από πολλούς. Διψήφιοι ήταν οι Σορτς (11), Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος (10).