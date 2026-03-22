Ο Βόλος πέτυχε σπουδαία νίκη στο φινάλε επί του ΠΑΟΚ με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs 5-8. Ο Ουρτάδο ήταν αυτός που σκόραρε στο τέλος της αναμέτρησης, κάνοντας και την ολική ανατροπή στο σκορ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προχώρησε σε ιδιαίτερες εκπλήξεις, με τους Κεντζιόρα, Λόβρεν να είναι το δίδυμο στην αμυντική γραμμή και τους Τέιλορ και Σάντσες στα πλάγια. Ζαφείρης και Οζντόεφ πήραν θέση στη μεσαία γραμμή, με τους Κωνσταντέλια, Τάισον και Χατσίδη να είναι πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ.

Ο Γερεμέγεφ έκανε ξανά τη δουλειά

Ο Δικέφαλος πήρε τα ηνία από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, προσπαθώντας να βρει χώρους ώστε να απειλήσει, με τους γηπεδούχους να έχουν πιο παθητικό ρόλο, κλείνοντας ωστόσο όλες τις γραμμές.

Στο 13ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει και το σκορ, στην πρώτη καλή του στιγμή στην αναμέτρηση με τον Γερεμέγεφ. Ο Τάισον προσπάθησε να περάσει στον Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Σουηδό, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα αποφεύγοντας παράλληλα τον αντίπαλο του, γύρισε κι από το υψος του πέναλτι με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Σιαμπάνη.

Επτά λεπτά αργότερα έχασε νέα σπουδαία ευκαιρία, με τον Χατσίδη να κάνει την κεφαλιά και τον πορτιέρο του Βόλου να κάνιε εκπληκτική απόκρουση. Χαρακτηριστικό είναι πως η κατοχή είχε φτάσει στο 90%-10% υπέρ του Δικεφάλου.

Ο Βόλος ανέβασε το ρυθμό του μετά το 25ο λεπτό, με τον Ουρτάδο να απειλεί μετά από λάθη των παικτών του Δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τελειώσει ιδανικά τις φάσεις.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, με τον Ουρτάδο να είναι πρωταγωνιστής στις περισσότερες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν.

Μεγάλη ανατροπή για τον Βόλο

Όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με την κατοχή να είναι μοιρασμένη για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, στο 64’ ο Μαρτίνες κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-1. Ο Γκονζάλες έβγαλε από τα δεξιά τη σέντρα, ο Ουρτάδο δεν μπόρεσε να κάνει το ψαλιδάκι με τον Κεντζιόρα να απομακρύνει, όπως η μπάλα έφτασε στον Αμπάντα ο οποίος έκανε την πάσα-σουτ , με τον Μαρτίνες να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της «ασπρόμαυρης» άμυνας και με άδειο τέρμα να ισοφαρίζει.

Ο Δικέφαλος προσπάθησε να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, απειλώντας με τον Λόβρεν και τον Ζαφείρη, οι οποίοι ωστόσο δεν βρήκαν στόχο.

Ο Βόλος «χτύπησε» στο φινάλε και μετά από λάθος του Ντεσπόντοφ ο Ουρτάδο πάτησε περιοχή, πέρασε και τον Τσιφτσή και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (16’ Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90+1 Τριανταφύλλου), Τσοκάνης, Μαρτίνες (86’ Κύρκος), Γρόσδης, Λάμπρου, Γκονζάλες, Ουρτάδο.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Τέιλορ (58’ Μπάμπα), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Ζαφείρης, Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Χατσίδης (58’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ.