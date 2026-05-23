Σκηνές υψηλής επικινδυνότητας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε. προχώρησαν σε έλεγχο άνδρα που κρίθηκε ύποπτος έξω από κατάστημα της περιοχής και βρέθηκαν απέναντι σε έναν από τους πλέον σκληρούς κακοποιούς της τελευταίας δεκαετίας.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο διαβόητος «Τίτι», ο αλβανός κακοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και στη θεαματική απόδραση από τη Διεύθυνση Μεταγωγών τον Ιούνιο του 2019.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ύποπτος φέρεται να πρόταξε όπλο στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ακολουθήσουν πυροβολισμοί. Ο «διαβόητος» δραπέτης τραυματίστηκε στο αυτί και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με έξι χειροβομβίδες. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Ο άνθρωπος που η ΕΛ.ΑΣ. θεωρούσε εξαιρετικά επικίνδυνο

Το όνομα του Αστρίτ Χασάνι ή «Τίτι» είχε συνδεθεί με ένοπλες ληστείες, συμπλοκές με αστυνομικούς και βίαιη εγκληματική δράση. Στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. περιγραφόταν ως το ηγετικό στέλεχος ομάδας που δρούσε με στρατιωτική οργάνωση και βαρύ οπλισμό.

Οι Αρχές τον θεωρούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς η ομάδα του δεν δίσταζε να ανοίγει πυρ ή ακόμη και να πετά χειροβομβίδες εναντίον αστυνομικών προκειμένου να διαφύγει. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση των επιθέσεων, στον εξοπλισμό της συμμορίας και στη στρατολόγηση νέων μελών.

Το ποινικό του παρελθόν βαρύ. Σε βάρος του είχε αποδοθεί μία δολοφονία στην Καισαριανή, δεκάδες ένοπλες ληστείες σε σπίτια και καταστήματα, αλλά και σειρά ένοπλων συμπλοκών με αστυνομικούς.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, το 2012, αστυνομικοί του Α.Τ. Νέου Κόσμου είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τον ίδιο και συνεργούς του λίγα λεπτά μετά από κλοπή. Τότε οι κακοποιοί είχαν πυροβολήσει κατά των αστυνομικών και είχαν πετάξει χειροβομβίδα για να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει επίσης ότι συνήθιζαν να μεταφέρουν καλάσνικοφ μέσα σε θήκες κιθάρας, ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Η κινηματογραφική απόδραση από την Πέτρου Ράλλη

Το όνομα του «Τίτι» έγινε πανελλαδικά γνωστό τον Ιούνιο του 2019, όταν απέδρασε μαζί με τρεις ακόμη κρατούμενους από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, σε μία υπόθεση που αποκάλυψε τεράστια κενά ασφαλείας.

Η απόδραση είχε οργανωθεί με απόλυτη ψυχραιμία. Ένας από τους κρατούμενους προσποιήθηκε πρόβλημα υγείας και ζήτησε να πάρει φάρμακα από προσωπικά αντικείμενα που φυλάσσονταν εκτός κελιού. Ο αστυνομικός πείστηκε και τον συνόδευσε, αφήνοντας προσωρινά ανοικτή την πόρτα των κρατητηρίων.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι υπόλοιποι κρατούμενοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με αυτοσχέδιο μαχαίρι, άρπαξαν υπηρεσιακό όπλο και πέρασαν χειροπέδες στους φρουρούς. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς το υπόγειο του κτιρίου, επιβιβάστηκαν σε περιπολικό και κράτησαν όμηρο νεαρή αστυνομικό, επιχειρώντας να διαφύγουν από την κεντρική πύλη. Τελικά εγκατέλειψαν το όχημα και εξαφανίστηκαν πεζή, ενώ είχε ήδη σημάνει συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Για τον εντοπισμό τους είχε στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση με συμμετοχή της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, της ΔΙ.ΑΣ., ελικοπτέρων και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Δύο από τους δραπέτες συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο «Τίτι», όμως, κατάφερε να διαφύγει. Οι ελληνικές Αρχές θεωρούσαν τότε ότι είχε περάσει στην Αλβανία, όπου πληροφορίες ανέφεραν ότι συνελήφθη, ενώ λίγο καιρό αργότερα φέρεται να είχε αποδράσει και από εκεί.