Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τρίπολη για να διεκπαιρεώσει μία τυπική διαδικασία, όμως πράττοντας το καθήκον του με τη νίκη με 2-1 επί του Αστέρα AKTOR, επωφελήθηκε από τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Γιατί η ισοπαλία του Ολυμπιακού και η ήττα του ΠΑΟΚ, του επέτρεψαν να πλησιάσει στη βαθμολογία και να ελπίζει σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Μία άνοδος που ίσως να συνοδεύεται από ένα καλύτερο ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Από την άσπρη βούλα

H πρώτη επικίνδυνη στιγμή στο παιχνίδι ανήκε στον Αστέρα. Στο 14′ ο Εμμανουηλίδης ξέφυγε από τον Τουμπά και μπήκε από δεξιά στην περιοχή, σούταρε δυνατά αλλά ο Λαφόν απέκρουσε με δυσκολία. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 17′, όταν ο Ζαρουρί γύρισε παράλληλα τη μπάλα από δεξιά και ο Τεττέη πλάσαρε στην κίνηση, αλλά με διπλή προσπάθεια ο Χατζηεμμανουήλ έδιωξε.

Χρειάστηκε μία ατομική προσπάθεια του Ανδρέα Τεττέη για να ανοίξει η άμυνα του Αστέρα. Ο 25χρονος επιθετικός ντρίμπλαρε τον Λάσκαρη στην περιοχή, αυτός τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Παπαπέτρου υπέδειξε το πέναλτι. Ο Ζαρουρί το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 31′. Στο 38′ ο Κετού εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Όκο έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε ξανά.

Το ημίχρονο έκλεισε με δεύτερο πέναλτι για το Τριφύλλι. Ο Ζαρουρί σέντραρε από δεξιά, στην άλλη άκρη της περιοχής o Κυριακόπουλος γύρισε τη μπάλα που βρήκε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Ο Κουμπαράκης κάλεσε τον Παπαπέτρου να ελέγξει τη φάση στο VAR και ο Αθηναίος ρέφερι σφύριξε την παράβαση, με τον Τεττέη να σκοράρει με το χτύπημα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μείωσε από το πουθενά ο Αστέρας, τελείωσε με δέκα ο ΠΑΟ

Στο 57′ ο Τσιριβέγια σέντραρε έξω από την περιοχή, ο Χάβι με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Τεττέη και αυτός με δεύτερη κεφαλιά έστειλέ τη μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης, βρήκε τη μπάλα πάλι με το κεφαλιά και σκόραρε. Αλλά το γκολ δεν μέτρησε, αφού την ώρα που ο σκόρερ πήρε πάσα από τον Ισπανό, ήταν εκτεθειμένος οφσάιντ.

Ο Αστέρας δεν μπορούσε να σκοράρει, αλλά τον διευκόλυνε ο Παναθηναϊκός στο 82’… Ο Έντερ σέντραρε προς τον Μακέντα, ο Ίνγκασον που πήγαινε να κλείσει τον Ιταλό βρήκε τη μπάλα κατά λάθος με την πλάτη, ο Λαφόν γλύστρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του… Το Τριφύλλι τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες, αφού στις καθυστερήσεις τραυματίστηκε ο Χάβι Ερνάντεθ και αποχώρησε με φορείο.