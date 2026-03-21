Σε ένα ακόμα βάθρο μεγάλου αγώνα ανέβηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μανόλο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο ξεπερνώντας τα 6,05 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο 27χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ έδωσε μεγάλη μάχη με τον Μόντι Ντουπλάντις ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 6,25μ

Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε τα 5,50μ. και άρχισε τις προσπάθειες του από τα 5,70μ., τα οποία ξεπέρασεε την πρώτη. Το ίδιο συνέβη στα 5,85μ. και στα 5,95μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με τη δεύτερη τα 6μ., ένα ύψος στο οποίο έγινε το μεγάλο ξεκαθάρισμα στον τελικό. Τέσσερις αθλητές συνέχισαν τη μάχη τους για τα μετάλλια. Ντουπλάντις, Καραλής, Γκούτορμσεν (Νορβηγία), Μάρσαλ (Αυστραλία) ήταν εκείνοι που πήγαν στα 6,05μ.

Ο Ντουπλάντις άφησε το συγκεκριμένο ύψος, ενώ ο Καραλής το πέρασε με την πρώτη. Γκούτορμσεν και Μάρσαλ απέτυχαν και έτσι έμειναν μόνο οι δύο κορυφαίοι.

Καραλής και Ντουπλάντις έμειναν οι δυο τους και πάλεψαν για το χρυσό. Ο Μανόλο άφησε τα 6,10 και 6,15 και πήγε στα 6,20. Στην αντίπερα όχθη ο Σουηδός έκανε από ένα επιτυχημένο στα 6,10 και 6,15.

Ο Μανόλο επιχείρησε στα 6.20 αλλά έριξε τον πήχη, ο Ντουπλάντις άφησε το συγκεκριμένο ύψος και αμφότεροι συνέχισαν στα 6.25μ. Ο Σουηδός πέρασε με την πρώτη και αυτό το ύψος.

Ο Καραλής είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες στο συγκεκριμένο ύψος με τον τελικό να ολοκληρώνεται εκεί.

