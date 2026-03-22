Ο γνωστός τραγουδιστής από την Καρδίτσα φαίνεται πως είχε επισκεφτεί πριν δολοφονηθεί ένα σπίτι γνωστού του και συνοδευόταν από μία γυναίκα. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος με πολλαπλές μαχαιριές στην είσοδο του σπιτιού.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει ήδη προσαχθεί, δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Ο ίδιος υποστηρίζει, πως μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του, επιτέθηκαν στο θύμα και το μαχαίρωσαν πριν εξαφανιστούν.

Την ίδια ώρα, ένα κρίσιμο στοιχείο έρχεται να ενισχύσει αυτό το σενάριο. Βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, καταγράφει δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, σε χρονική στιγμή που εκτιμάται ότι συνδέεται με τη δολοφονία.

Το υλικό εξετάζεται καρέ-καρέ, σε μια προσπάθεια οι αρχές να καταφέρουν να τους ταυτοποιήσουν και να φτάσουν στα ίχνη τους.

Οι έρευνες εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς για να μην χαθεί κανένα στοιχείο, ο χώρος έχει σφραγιστεί, ενώ οι αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και αναζητούν τους δύο άνδρες που καταγράφηκαν να φεύγουν από το σημείο της δολοφονίας.

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.