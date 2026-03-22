Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 3-0 την Κηφισιά στη Ν. Φιλαδέλφεια και μετά τις γκέλες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, μπαίνει ως πρώτη στη μάχη των πλέι οφ.

Η ΑΕΚ, η οποία πριν από τη σέντρα ανακοίνωσε τη συμφωνία για νέο συμβόλαιο με τον Πέτρο Μάνταλο, ήθελε να μπει αποφασιστικά στο ματς για να μη μπει πάλι σε περιπέτειες όπως έγινε με Ατρόμητο και Τσέλιε. Ηθελε ένα γρήγορο γκολ και το βρήκε με πέναλτι.

Συγκεκριμένα, ο Κοϊτά απέφυγε με ωραία προσποίηση τον Λαρουσί κι έπεσε στην περιοχή, μετά από μαρκάρισμά του με τον Φωτιά να δίνει πέναλτι και κίτρινη στον παίκτη της Κηφισιάς. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε στο 6ο λεπτό ο Γιόβιτς, ο οποίος ευστόχησε για το 1-0.

Η Κηφισιά αντέδρασε και λίγο αργότερα μετά από γύρισμα του Σόουζα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Αντονίσε έκανε κακό σουτ και έφυγε άουτ.

Στο 17′ το έργο της Ένωσης έγινε ακόμα πιο εύκολο με το αυτογκόλ του Πέτκοφ (μετά από κόντρα) και το 2-0 να γράφει νωρίς-νωρίς την ιστορία του αγώνα.

Στο 26ο λεπτό ήταν η σειρά του Βάργα να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, απέναντι σε μία Κηφισιά που είχε… παραδώσει πνεύμα. Οι γηπεδούχοι σε διάστημα 20 λεπτών πήραν προβάδισμα τριών τερμάτων και το μόνο που τους ένοιαζε πλέον ήταν τα αποτελέσματα σε Καραϊσκακη και Πανθεσσαλικό.

Στην Κηφισιά, από την άλλη, ήταν τέτοια η απογοήτευση που ο Λέτο έκανε δύο αλλαγές πριν από το ημίωρο εμφανώς ενοχλημένος με την εικόνα της ομάδας του. Ειρήσθω εν παρόδω, η Κηφισιά είχε μία και καλή ευκαιρία για το 3-1, σε σουτ του Πόμπο στο δοκάρι στο 32ο λεπτό.

Έμεινε μέχρι το φινάλε

Η ΑΕΚ μπήκε το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο μέρος, ενώ ο Λέτο έκανε κι άλλες αλλαγές προσπαθώντας να συμμαζέψει τα… ασυμμάζευτα.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο του αγώνα και μπορεί ο ρυθμός να έπεσε με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο δεν έλειψαν οι προσπάθειες στην αντίπαλη άμυνα για ένα τέταρτο γκολ.

Το 3-0 έγραψε την ιστορία του αγώνα, η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε και εύκολα και μπαίνει ως πρώτη στα πλέι οφ και τη μάχη για τον τίτλο.