Εχασε… ό,τι χανόταν και πέταξε δύο βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ ο Ολυμπιακός! Οι Πειραιώτες είχαν περισσότερες από 35 τελικές, δοκάρι και ένα τσουβάλι ευκαιρίες από… όλα τα σημεία του γηπέδου, αλλά αντιμετώπισαν έναν φοβερό Βενετικίδη και ξεκάθαρα ζητήματα ψυχραιμίας μπροστά στην εστία.

Ως αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός μπάινει στα πλέι οφ με δύο βαθμούς λιγότερους από την ΑΕΚ, η οποία νίκησε την Κηφισιά, και με έναν παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, που ηττήθηκε από τον Βόλο.

Στο τέλος, το κοντέρ έγραψε 35-3 τελικές και 2.40-0.29 xGoals!

Πίεσε, αλλά δεν έβρισκε τελικές

Ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα στο 6′ . Ο Μαρτίνς έκλεψε σε καλό σημείο, κοντρόλαρε, αλλά δεν πρόλαβε να πλασάρει πριν τον σταματήσει με έγκαιρη έξοδο ο γκολκίπερ.

To πρώτο ημίωρο κύλησε με τον Ολυμπιακό να έχει την κυριαρχία της μπάλας, αλλα να μη βρίσκει καθαρές τελικές για άλλο ένα παιχνίδι. Στο 37′, ο Ποντένσε έδωσε μια ωραία πάσα στον Τσικίνιο, που ήταν λίγο μέσα στην περιοχή και εκείνος σούταρε άστοχα με τη μία.

Ως την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός απείλησε με μια ωραία ενέργεια του Ποντένσε και σουτ του Σιπιόνι, καθώς και με μια ελεύθερη κεφαλιά του Μπιανκόν.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τους Πειραιώτες, που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κυρίως με τον Ποντένσε, όμως αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν.

Έχασε τα άχαστα

Ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το γκολ στο 56′! Μια πολύ ωραία συνεργασία τριών έβγαλε τον Ταρέμι φάτσα με την εστία, αλλά εκείνος δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα στο τετ-α-τετ.

Λίγα λεπτά αργότερα, μια φοβερή έμπνευση του Ποντένσε παραλίγο να φέρει το 1-0. Είδε τον Βενετικίδη λίγο εκτός εστίας, έκανε φοβερή λόμπα, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΛ έδιωξε με τα ακροδάχτυλα. Λίγο νωρίτερα οι φιλοξενούμενοι είχαν χάσει καλή ευκαιρία με τον Τζολάκη να σταματά τονΜασόν που πλάσαρε από πλάγια θέση στα όρια της μικρής περιοχής.

Ο Ολυμπιακός βρήκε το πρώτο του σταθερά παραγωγικό διάσημα. Ο Ελ Καμπί κέρδισε μάχη, έστρωσε στον Ταρέμι και εκείνος σούταρε δυνατά μεν, πάνω στον γκολκίπερ δε.

Στο 64′ απείλησε και ο Χρήστος Μουζακίτης με σουτ που κόντραρε στον Αποστολάκη. Γενικά η εικόνα είχε βελτιωθεί και το Καραϊσκάκη είχε… ψηθεί.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπρούνο σέντραρε, ο Μπατουμπινσικά μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε από κοντά προς την εστία, όμως ο Βενετικίδης πήρε ξανά άριστα. Στο 77′, ο Μουζακίτης επιχείρησε ένα δυνατό σουτ από μακριά, αλλά κατέληξε πάνω στον γκολκίπερ.

Στο 78ο λεπτό, ο Ροντινέι σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο Ποντένσε αστόχησε μόνος του από κοντά! Ο Ολυμπιακός έμπαινε συνέχεια στο κουτί, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα!

Εντονα παράπονα

Στο 88′, ο Μουζακίτης σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο Ποντένσε πέτυχε το κάθετο σε τεράστια διπλή ευκαιρία. Οι Πειραιώτες ζήτησαν πέναλτι για χέρι, όμως διαιτητής και VAR έδωσαν συνέχεια.

Στο 90′, ο Μπρούνο σέντραρε χαμηλά, ο Κλέιτον πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και έχασε νέα τεράστια ευκαιρία!