Ακριβώς όπως το ΒΗΜΑ είχε προβλέψει, όλες οι βασικές κατηγορίες των 98ων βραβείων Οσκαρ ανέδειξαν τους νικητές που περιμέναμε ότι θα κερδίσουν. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν των «Αμαρτωλών» «ντρίπλαρε» τον Τιμοτέ Σαλαμέ του «Marty Supreme» και ανακηρύχθηκε καλύτερος ηθοποιός Α’ ρόλου για το 2025, η Τζέσι Μπάκλεϊ απέδειξε ότι είχε όντως το momentum με το «Αμνετ» και ο Πολ Τόμας Αντερσον που μέχρι σήμερα μετρούσε 11 υποψηφιότητες και κανένα βραβείο τα πήρε όλα μαζί για μια ταινία, την «Μια μάχη μετά την άλλη»: Παραγωγής, αφού η ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου (πρωτότυπου).

Την ίδια την τελετή απονομής θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις σεμνή, σοβαρή, χωρίς πολλά – πολλά, ίσως λίγο «στεγνή» αλλά κατά κάποιο τρόπο πολύ αγαπησιάρικη με όμορφα ομάζ: στον Ρομπ Ράινερ από τον Μπίλι Κρίσταλ, στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ από την Μπάρμπρα Στράιζαντ και στην Νταϊάν Κίτον από την Ρέιτσελ Μακ Ανταμς.

Διέκρινες επίσης ιδιαιτέρως προσεγμένα σχόλια για τους προβληματικούς καιρούς μας. Δεν θα αποκαλούσαμε την τελετή τόσο «αντι-Τραμπ» όσο ουμανιστική με την έννοια της αγάπης να κυριαρχεί μέσα στο Dolby Theatre.

Ο μόνος σταρ που δήλωσε ωμά και απροκάλυπτα την πολιτική θέση του λέγοντας «όχι στον πόλεμο και λευτεριά στην Παλαιστίνη» ήταν ο Ισπανός Χαβιέ Μπαρδέμ στην παρουσίαση του Οσκαρ καλύτερης Διεθνούς ταινίας. Η θέση του Ισπανού ηθοποιού είναι γνωστή αφού πολλάκις έχει αναφερθεί στην ευθύνη του Ισραήλ για γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Ενα από τα ουσιαστικότερα πολιτικά σχόλια της απονομής ήταν του Ντέιβιντ Μπόρεσταϊν, νεαρού σκηνοθέτη της ταινίας «Mr nobody against Putin» που κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ. Ο Μπόρεσταϊν αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία και δύναμη που έχει ο κάθε πολίτης, ο «κανένας», καθώς και στην ευθύνη που κάθε πολίτης έχει όταν οι εξουσίες στη χώρα του γίνονται ασύδοτες και εκείνος απλώς δεν αντιδρά.

Αρκετά διασκεδαστικό ήταν και το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ ο οποίος παρουσιάζοντας το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ είπε ανάμεσα σε άλλα, ότι «κάποιοι κάνουν ντοκιμαντέρ και κινδυνεύει η ζωή τους και άλλοι κάνουν ντοκιμαντέρ δείχνοντας πως δοκιμάζουν παπούτσια στο Λευκό Οίκο» μια ξεκάθαρη «μπηχτή» για τη Μελάνια Τραμπ και το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για εκείνη.

Oμως η φράση που συγκράτησα βαθιά μέσα μου από την όλη τελετή ήταν εκείνη του Νορβηγού σκηνοθέτη Γιοακίμ Τρίερ του οποίου η ταινία «Συναισθηματική αξία» απέσπασε το Οσκαρ καλύτερης Διεθνούς ταινίας – το μόνο που αυτή η ταινία κέρδισε και διεκδικούσε εννέα. Μνημονεύοντας τον σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα Τζέιμς Μπάλντουιν, ο Τρίερ επανέλαβε την φράση του «όλοι οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά» λόγω των αποκαλύψεων για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος παιδιών και των συγκρούσεων που διεξάγονται στον κόσμο.

Ενας από τους νικητές ήταν απών γιατί είχε σοβαρότερα πράγματα να κάνει και αυτός ήταν ο Σον Πεν, ένας από τους ελάχιστους σταρ του Χόλιγουντ που αποδεικνύουν εμπράκτως τον ακτιβισμό τους. Αν και ο ίδιος δεν προέβη σε κάποια δήλωση, οι Τάιμς της Νέα Υόρκης επικαλούμενοι πηγές κοντά στον ηθοποιό, ανέφεραν ότι ο ηθοποιός βρισκόταν στην Ουκρανία την Κυριακή· δεν είναι σαφές γιατί ταξίδεψε στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όμως η εκεί δράση του είναι γνωστή και ως γνωστόν έχει γυρίσει και ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στις φετινές πρωτιές, η ελληνοαμερικανίδα Κασσάνδρα Κουλουκουντίς είναι ο πρώτος άνθρωπος που σηκώνει το Όσκαρ κάστινγκ αφού φέτος θεσπίστηκε η κατηγορία και μνεία θα πρέπει να γίνει στην Ότομ Ντουράντ Αρκαπώ που είναι η πρώτη γυναίκα (και μαύρη γυναίκα) που κερδίζει το βραβείο φωτογραφίας. Το κέρδισε για την ταινία «Αμαρτωλοί». Ο ευχαριστήριος λόγος της ήταν πολύ ζεστός, επίσης γεμάτος αγάπη και ένας από τους καλύτερους της απονομής.

Το φινάλε της απονομής ήταν πραγματικά υπέροχο. Πριν ανοίξουν τον φάκελο για το βραβείο της καλύτερης ταινίας του 2025, το ντουέτο της ταινίας «Μουλέν Ρουζ», η Νικόλ Κίντμαν και ο Γιούαν Μακγκρέγκορ να τραγουδούν τραγούδια που σχετίζονται με την αγάπη, από το «Love is a many splendor thing» μέχρι το αριστουργηματικό κομμάτι των Beatles «All you need is love»

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το μόνο που χρειαζόμαστε._