Με την κόντρα ανάμεσα στο «Sinners» και το «Μια μάχη μετά την άλλη» να δεσπόζει σε όλη τη διάρκεια βραδιάς, ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των 98ων βραβείων Όσκαρ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.
Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον ήταν η μεγάλη νικήτρια της χρονιάς καθώς απέσπασε το Όσκαρ σκηνοθεσίας (το πρώτο στην καριέρα του Άντερσον), διασκευασμένου σεναρίου, Β΄ανδρικού ρόλου (το τρίτο Όσκαρ για τον Σον Πεν), μοντάζ και κάστινγκ, ένα βραβείο που δόθηκε φέτος για πρώτη φορά και το κατέκτησε η Ελληνοαμερικανίδα Κασανδρα Κουλουκουντίς.
Το ακολούθησε με 4 βραβεία«Sinners». Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, πρωτότυπου σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, φωτογραφίας, και πρωτότυπης μουσικής.
Στην Τζέσι Μπάκλεϊ για την κορυφαία ερμηνεία της στο «Άμνετ» το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου. Στους μεγάλους νικητές της βραδιάς και ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, καθώς ο «Φρανκεστάιν» του απέσπασε 3 αγαλματίδια (κοστούμια, μακιγιάζ/μαλλιά, σκηνογραφία).
Χωρίς βραβείο έμεινε η «Βουγουνία» του Γιώργου Λάνθιμου.
Η λίστα με όλους τους νικητές των φετινών Όσκαρ
Ελληνικό άρωμα στην τελετή με το Όσκαρ την Ελληνοαμερικανίδας Κασανδρας Κουλουκούντις, η οποία τιμήθηκε με το πρωτο στην ιστορία Όσκαρ Κάστινγκ για την ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Από δύο Όσκαρ πήραν τα «Emilia Perez», «Wicked» και «Dune Part 2».
Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν σε πολλές κατηγορίες, ωστόσο δεν έλειψαν και εκπλήξεις,
Καλύτερη ταινία
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Σκηνοθεσία
- Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Co
Α’ γυναικείος ρόλος
- Jessie Buckley (“Hamnet”)
- Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”)
- Kate Hudson (“Song Sung Blue”)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Α’ ανδρικός ρόλος
- Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
- Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”)
- Ethan Hawke (“Blue Moon”)
- Michael B. Jordan (“Sinners”)
- Wagner Moura (“The Secret Agent”)
Β’ γυναικείος ρόλος
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Amy Madigan – Weapons
- IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental
Β’ αντρικός ρόλος
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Sean Penn – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
Πρωτότυπο σενάριο
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- It Was Just an Accident
- Blue Moon
Διασκευασμένο σενάριο
- One Battle After Another
- Hamnet
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Διεθνής ταινία
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Secret Agent
- The Voice of Hind Rajab
Ντοκιμαντέρ
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Animation μεγάλου μήκους
- Arco
- Elio
- KPOP: Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Διεύθυνση φωτογραφίας
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Κοστούμια
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Μοντάζ
- F1, Stephen Mirrione
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- One Battle After Another, Andy Jurgensen
- Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
- Sinners, Michael Shawver
Μακιγιάζ & κομμώσεις
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Πρωτότυπη μουσική
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Πρωτότυπο τραγούδι
- «Dear Me» από Diane Warren: Relentless
- «Golden» από KPop Demon Hunters
- «Highest 2 Lowest» από Highest 2 Lowest
- «I Lied To You» από Sinners
- «Sweet Dreams of Joy» από Viva Verdi!
- «Train Dreams» από Train Dreams
Σκηνογραφία
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Hamnet
Ήχος
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirāt
Ειδικά εφέ
- F1
- The lost bus
- Sinners
- Avatar: Fire and Ash
- Jurassic World Rebirth
Μυθοπλασία μικρού μήκους
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Animation μικρού μήκους
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Κάστινγκ
- Francine Maisler (Sinners)
- Cassandra Kulukundis (One battle affter another)
- Jennifer Venditti (Marty Supreme)
- Nina Gold (Hamnet)
- Gabriel Dominguez (Secret Agent)