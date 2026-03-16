Το Όσκαρ Διεύθυνσης Φωτογραφίας δόθηκε, για πρώτη φορά στα 98 χρόνια του θεσμού, σε γυναίκα δημιουργό. Η Autumn Durald Arkapaw «κατέκτησε» ένα ανδροκρατούμενο «κάστρο» και έγραψε ιστορία, όπως και η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ κάστινγκ.

Η Autumn Durald Arkapaw έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ στη διεύθυνση φωτογραφίας για την ταινία Sinners.

Είναι μόλις η τέταρτη γυναίκα που προτάθηκε για το βραβείο και η πρώτη μαύρη γυναίκα.

Η Arkapaw φανερά συγκινημένη, ανέβηκε στη σκηνή και θέλησε με αφορμή τη δική της νίκη να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα.

«Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ», είπε απευθυνόμενη στις γυναίκες της αίθουσας, ζητώντας τους να σηκωθούν όρθιες.

Στην ευχαριστήρια ομιλία της τόνισε τη σημασία της εκπροσώπησης πίσω από την κάμερα και αφιέρωσε το βραβείο σε νέες γυναίκες δημιουργούς που ονειρεύονται να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα, υπογραμμίζοντας ότι «οι ιστορίες μας αξίζουν να φωτίζονται από όλες τις οπτικές».

Την ίδια στιγμή, ο δημιουργός της ταινίας Ryan Coogler έτρεξε να φέρει τον γιο της από τις πίσω θέσεις, για να δει τη μαμά του από κοντά την ώρα του θριάμβου της.

Η Autumn Durald Arkapaw είχε συνεργαστεί προηγουμένως με τον Ryan Coogler στη συνέχεια του υπερηρωικού φιλμ Black Panther: Wakanda Forever.