Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς έγραψε ιστορία στα 98α βραβεία Όσκαρ καθώς ως διευθύντρια κάστινγκ κέρδισε το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο που απονεμήθηκε ποτέ στη συγκεκριμένη κατηγόρια. Τιμήθηκε από την αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη δουλειά της στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», το φιλμ δηλαδή που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της βραδιάς με συνολικά 6 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα σε αυτά το καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου και Β’ ανδρικού ρόλου.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, διαθέτει ένα ισχυρό καστ με ηθοποιούς όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Σον Πεν (που κατέκτησε το τρίτο του Όσκαρ για τη συμμετοχή του στην ταινία) και ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο, ενώ περιλαμβάνει και νέες παρουσίες που αναδείχθηκαν μέσα από μια εκτεταμένη διαδικασία οντισιόν.

Τι κάνει ένας casting director

Στο Χόλιγουντ, το καστινγκ είναι μια «τέχνη» που σπάνια γίνεται ορατή στο ευρύ κοινό. Και για το λόγο αυτό, η Κουλουκούντις αφιέρωσε ένα μέρος του ευχαριστήριας ομιλίας της στο να εξηγήσει ποια είναι η δική της δουλεία και των συναδέλφων: αναζητούν και βρίσκουν τα κατάλληλα πρόσωπα που θα δώσουν ζωή στους χαρακτήρες μιας ταινίας.

Η διάκρισή της σηματοδοτεί και τη θεσμική αναγνώριση ενός επαγγέλματος που επί δεκαετίες παρέμενε στο παρασκήνιο.

Με μια μακρά διαδρομή στο Χόλιγουντ και συνεργασίες σε μερικές από τις σημαντικότερες αμερικανικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, η ελληνοαμερικανίδα casting director βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κινηματογραφικά καστ της εποχής μας.

Μόνιμη συνεργάτρια του Πολ Τόμας Άντερσον

Η πορεία της Κουλουκουντίς στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απόφοιτη του Κολεγίου , μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, το «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έκτοτε αποτέλεσε μια σταθερή συνεργάτρια του σκηνοθέτη αναλαμβάνοντας το καστ στο σύνολο σχεδόν της φιλμογραφίας του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία χαρακτήρων που έχουν ταυτιστεί με τις ταινίες του Άντερον, όπως τον Ντάνιελ Πλέινβιου που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Θα χυθεί αίμα» ή τον Φρέντι Κούελ του Χόακιν Φίνιξ στο «The Master».

Πέρα από τις δύο παραπάνω ταινίες, έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον στη «Μανόλια» (1999), το «Έμφυτο ελάττωμα» (2014), την «Αόρατη κλωστή» (2017) και στο «Πίτσα γλυκόριζα» (2021)

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στο casting πολλών άλλων γνωστών ταινιών, όπως το «Φαντάσματα εφηβείας» και το Her (πάλι με τον Χόακιν Φίνιξ στον πρωταγωνιστικό ρόλο), ενώ έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Η μεγάλη πρόκληση του «Μια μάχη μετά την άλλη»

Για την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν μια από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κάστινγκ της καριέρας τους, διότι κλήθηκαν να συνδυάσουν καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα ταλέντα.

Μια τέτοια περίπτωση νέας ηθοποιού ήταν και η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία υποδύεται έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας, την Γουίλα. Η Ινφίνιτι ερμηνεύει την κόρη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενός ένοπλου αγωνιστή. «Είναι το παιδί δύο επαναστατών επομένως θα έπρεπε κακι η ίδια να έχει ένα ανάλογο παρουσιαστικό», είχε δηλώσει η Κουλουκουντίς εξηγώντας ότι για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα είχε επισκεφθεί όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει την κατάλληλη γυναίκα για να την υποδυθεί.

Η Ινφίνιτι ήταν αθλήτρια στο kickboxing ενώ είχε ήδη κάνει και ένα αξιοπρόσεκτο τηλεοπτικό ντεμπούτο. «Όταν την γνώρισα πρώτη φορά, πήγαινε ακόμα σχολείο», έχει αναφέρει η Κουλουκουντίς. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε αρκετή εκπαίδευση και πρόβες για να πείσει τον Άντερσον.

Η Ελληνοαμερικανίδα διευθύντρια casting είναι βέβαιη ότι η Ινφίνιτι έχει στόφα κινηματογραφική σταρ και, όπως λέει αστειευόμενη, «μετά το “Μια μάχη μετά την άλλη” θα μου είναι αδύνατο να την ξανακλείσω για ταινία – η φήμη της θα έχει εκτοξευτεί».

Το δεύτερο μέρος της πρόβλεψή της ήδη έχει επαληθευτεί καθώς η Ινφίνιτι ήδη έχει συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «The Testaments», σίκουελ της μεγάλης επιτυχίας «The Handmaid’s Tale».

Ένα Όσκαρ και για όλους τους casting directors

Η βράβευση της Κουλουκουντίς έχει και έναν έντονο συμβολισμό. Μάλιστα, αφιέρωσε το βραβείο της σε όλους τους διευθυντές κάστινγκ που, όπως είπε, «δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ανέβουν σε αυτή τη σκηνή», ενώ πείραξε και τον Άντερσον λέγοντας του ότι εκείνη κατόρθωσε να πάρει Όσκαρ νωρίτερα από εκείνον.

Το τέλος της βραδιάς βρήκε τον Άντερσον όχι με ένα αλλά με τα τρία πρώτα Όσκαρ της καριέρας του (διασκευασμένου σεναρίου, σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας).

Οι Έλληνες των Όσκαρ

Το όνομα της Κουλουκουντίς έρχεται να προστεθεί δίπλα σε εκείνα της Παξινού, του Χατζιδάκι, του Παπαθανασίου, του Φωτόπουλου και του Παπαδάκη που επίσης κέρδισαν το χρυσό αγαλματίδιο της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η δίκη της βράβευση είναι η 7η για Έλληνα και η πρώτη μετά το 2010.

Κατίνα Παξινού (1943): Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Για ποιον χτυπά η καμπάνα».

Μάνος Χατζιδάκις (1960): Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή».

Βασίλης Φωτόπουλος (1964): Όσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης (Art Direction) για την ταινία «Αλέξης Ζορμπάς».

Θέαρχος (Θίο) Παπαδάκης (1970): Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ για την ταινία «Tora! Tora! Tora!».

Βαγγέλης Παπαθανασίου (1981): Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για την ταινία «Οι Δρόμοι της Φωτιάς» (Chariots of Fire).

Γιώργος Μιγδάλης (2010): Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ (ως μέλος της ομάδας) για την ταινία «Ο Λυκάνθρωπος» (The Wolfman).

Και μπορεί η λίστα με τους οσκαρικούς νικητές να είναι μικρή, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις οσκαρικές υποψηφιότητες Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, όπως ο Γαβράς ή ο Λάνθιμος, στις οποίες επίσης μπορείτε να ανατρέξετε