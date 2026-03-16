Ο Σον Πεν πρόσθεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του, κερδίζοντας το Οσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», τη μεγάλη νικήτρια στην απονομή των 98ων βραβείων Οσκαρ στο Λος Άντζελες.

Με αυτήν την κατάκτηση, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης φτάνει τα τρία Όσκαρ ερμηνείας και εντάσσεται στο ξεχωριστό κλαμπ των ηθοποιών που έχουν καταφέρει το ίδιο επίτευγμα, δίπλα στους Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζακ Νίκολσον και Γουόλτερ Μπρέναν. Ο 66χρονος Πεν είχε ήδη τιμηθεί με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Μυστικό ποτάμι» (2004) και «Milk» (2009), ερμηνείες που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία.

Ο «κακός» του «Μια μάχη μετά την άλλη»

Στη «Μια μάχη μετά την άλλη», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, ο Πεν υποδύεται τον συνταγματάρχη Στίβεν Τζ. Λόκτζοου, έναν ακροδεξιό αξιωματικό του αμερικανικού στρατού που βιώνει έναν ταπεινωτικό ερωτικό εξευτελισμό και στη συνέχεια αναπτύσσει μια εμμονική σχέση με την Περφίντια, τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει η Τεγιάνα Τέιλορ. Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στον ρόλο ενός πρώην πολιτικού ακτιβιστή σε επαναστατική ομάδα, συνδυάζει το κοινωνικοπολιτικό σχόλιο με το σκοτεινό χιούμορ, δίνοντας στον Πεν την ευκαιρία να υποδυθεί μνημειωδώς έναν αδυσώπητο «κακό» του αμερικανικού στρατού, απόλυτα ματαιόδοξο, ταγμένο στο κυνήγι της εκκαθάρισης των ΗΠΑ από μετανάστες και λοιπούς εισβολείς.

Ο Πεν επικράτησε στα 98α Οσκαρ σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, αφήνοντας πίσω του τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο (επίσης για το «Μια μάχη μετά την άλλη»), Ντελρόι Λίντο για την ταινία «Αμαρτωλοί» και Στέλαν Σκάργκααρντ για την «Συναισθηματική αξία». Ο ίδιος επέλεξε να μην παρευρεθεί στην τελετή, παραμένοντας εκτός της «οσκαρικής» λάμψης που συχνά έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό. Έχοντας πει κατά καιρούς ότι η αξία μιας ερμηνείας δεν καθορίζεται από διαγωνιστικές διαδικασίες, ο Σον Πεν φαίνεται ότι δεν πήρε στην απονομή των Οσκαρ, προτιμώντας να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς κάνει εκεί.

Το Όσκαρ παρέλαβε εκ μέρους του ο βραβευμένος με Οσκαρ β΄ ρόλου στην περσινή απονομή, Κίραν Κάλκιν, ο οποίος βρισκόταν στη σκηνή ως παρουσιαστής της κατηγορίας.

Η στάση του Σον Πεν δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τη δημόσια εικόνα του. Ο βραβευμένος ηθοποιός εμφανίστηκε σε ελάχιστες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της φετινής «οσκαρικής» σεζόν και έκανε την εξαίρεση δίνοντας το παρών μόνο στα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών όπου η παρουσία του έγινε viral, καθώς εθεάθη να καπνίζει μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Παρά την περιορισμένη δημόσια παρουσία του, ο Πεν είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην προ-οσκαρική διαδρομή, κερδίζοντας το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου στα βραβεία BAFTA και στα Βραβεία των Ηθοποιών.