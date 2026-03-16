Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έκανε στα Όσκαρ 2026 αυτό που όλοι περιμέναμε: τάχθηκε ξανά ανοιχτά κατά του πολέμου.

Κατά την απονομή του Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας φώναξε «όχι στον πόλεμο και λευτεριά στην Παλαιστίνη».

“No to war and Free Palestine” — Javier Bardem at the Oscars pic.twitter.com/qoyMZ8gEM4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μαύρο κοστούμι, στο αριστερό πέτο του οποίου υπήρχε κονκάρδα που έγραφε «όχι στον πόλεμο» (no a la guerra).

Ο Μπαρδέμ έχει εκφράσει έντονα την αντίθεσή του στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραήλ ως «γενοκτονία».

Στα βραβεία Emmy είχε εκφράσει και πάλι την αλληλεγγύη του για την Παλαιστίνη, καταγγέλλοντας την ανθρωπιστική κρίση και τις απώλειες αμάχων.

Ο Μπαρδέμ, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, έχει επίσης υπογράψει ανοιχτές επιστολές ζητώντας κατάπαυση του πυρός και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.