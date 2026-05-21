Η μεγάλη ώρα για τη στέψη του νέου πρωταθλητή στην EuroLeague έφτασε. Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, το ΟΑΚΑ θα γίνει το επίκεντρο της προσοχής όλων των φίλων του μπάσκετ, φιλοξενώντας το Final Four 2026. Τέσσερις κορυφαίοι σύλλογοι, με διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικό βάρος φανέλας αλλά την ίδια ακριβώς δίψα για την κορυφή, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ελλάδα.

Έλληνες και Τούρκοι αναμένεται να έχουν τη μερίδα του λέοντος στην εξέδρα, με τους δύο ημιτελικούς να αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον. Από τη μία, η τιτάνια σύγκρουση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, και από την άλλη, ένας απρόβλεπτος ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στη μόνιμη θαμώνα Ρεάλ Μαδρίτης και τη «σταχτοπούτα» Βαλένθια.

Ακολουθεί η αναλυτική ακτινογραφία των τεσσάρων φιναλίστ, τα δυνατά τους σημεία και οι αδυναμίες τους.

Ολυμπιακός: Ο «οικοδεσπότης» που ψάχνει το 4ο ευρωπαϊκό

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο μεγάλο ραντεβού, αποδεικνυόμενοι πιστοί στη συνέπειά τους στο κορυφαίο επίπεδο. Οι Πειραιώτες τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο, «σκούπισαν» τη Μονακό στα playoffs και δείχνουν έτοιμοι, με τη βοήθεια του κόσμου τους, να σηκώσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του αναμένεται να έχουν τη συμπαράσταση περίπου 8.000 οπαδών, ενώ ο τελικός αριθμός δεν αποκλείεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος, με το ΟΑΚΑ να θυμίζει… ΣΕΦ.

Η ακτινογραφία του Ολυμπιακού:

Τα δεδομένα: Ο Ολυμπιακός ήταν κατά τεκμήριο η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα μέχρι τώρα στην EuroLeague. Αυτό, όμως, δεν αρκεί για την κατάκτηση της κούπας, κάτι που γνωρίζουν καλά τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και οι παίκτες. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα, θέλοντας να οδηγήσουν την ομάδα μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο Ολυμπιακός ήταν κατά τεκμήριο η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα μέχρι τώρα στην EuroLeague. Αυτό, όμως, δεν αρκεί για την κατάκτηση της κούπας, κάτι που γνωρίζουν καλά τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και οι παίκτες. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα, θέλοντας να οδηγήσουν την ομάδα μέχρι το τέλος της διαδρομής. Τα όπλα: Η άμυνα-γρανίτης και η επιθετική «Λερναία Ύδρα». Πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία πρόκειται να στηριχτεί ξανά ο Ολυμπιακός. Στόχος είναι ο απόλυτος έλεγχος του ρυθμού, ο περιορισμός των επιθετικών ατού της Φενέρμπαχτσε (και όποιον βρουν απέναντί τους στον τελικό σε ενδεχόμενη πρόκριση) και η επιβολή των δικών του «κανόνων» στο glass floor του ΟΑΚΑ. Παράλληλα, οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τον πλουραλισμό του ρόστερ τους, κάτι που έκαναν με επιτυχία όλη τη χρονιά.

Η άμυνα-γρανίτης και η επιθετική «Λερναία Ύδρα». Πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία πρόκειται να στηριχτεί ξανά ο Ολυμπιακός. Στόχος είναι ο απόλυτος έλεγχος του ρυθμού, ο περιορισμός των επιθετικών ατού της Φενέρμπαχτσε (και όποιον βρουν απέναντί τους στον τελικό σε ενδεχόμενη πρόκριση) και η επιβολή των δικών του «κανόνων» στο glass floor του ΟΑΚΑ. Παράλληλα, οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τον πλουραλισμό του ρόστερ τους, κάτι που έκαναν με επιτυχία όλη τη χρονιά. Η Αχίλλειος πτέρνα: Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι η διαχείριση του «πρέπει». Το γεγονός ότι η ομάδα αγωνίζεται στην Αθήνα και θεωρείται από πολλούς το ακλόνητο φαβορί, μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμερανγκ αν το παιχνίδι στραβώσει νωρίς και κυριεύσει τους παίκτες το άγχος.

Φενέρμπαχτσε: Η σκληράδα και το πνεύμα του Σάρας

Η Φενέρμπαχτσε έρχεται στην Αθήνα αποφασισμένη να χαλάσει το «ερυθρόλευκο» πάρτι. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει μεταδώσει στους παίκτες του τον δικό του εκρηκτικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα σύνολο που αρνείται να χάσει και ξέρει να επιβάλλεται μέσα από το δυναμικό, σωματικό του παιχνίδι.

Οι παίκτες της Φενέρ έρχονται στο ΟΑΚΑ για να υπερασπιστούν το στέμμα τους. Η φετινή εκδοχή της ομάδας του «Σάρας» έχει διαφορές αλλά και αρκετές ομοιότητες με την περσινή, και εάν βρεθεί στη μέρα της, μπορεί να λυγίσει κάθε αντίπαλο.

Η ακτινογραφία της Φενέρμπαχτσε:

Τα δεδομένα: Η τουρκική ομάδα βασίζει πολλά στην άμυνά της και την ποιότητα των γκαρντ της. Ο Νάντο Ντε Κολό, στον… τελευταίο του χορό σε Final Four, θέλει να οδηγήσει τη Φενέρ μέχρι το τέλος της διαδρομής. Χόρτον-Τάκερ, Μπάλντουιν και Μπιμπέροβιτς αποτελούν τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους, η οποία αναμένεται να έχει τη συμπαράσταση περίπου 3.000 οπαδών της.

Η τουρκική ομάδα βασίζει πολλά στην άμυνά της και την ποιότητα των γκαρντ της. Ο Νάντο Ντε Κολό, στον… τελευταίο του χορό σε Final Four, θέλει να οδηγήσει τη Φενέρ μέχρι το τέλος της διαδρομής. Χόρτον-Τάκερ, Μπάλντουιν και Μπιμπέροβιτς αποτελούν τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους, η οποία αναμένεται να έχει τη συμπαράσταση περίπου 3.000 οπαδών της. Τα όπλα: Η περιφερειακή ευστοχία και το physical game. Αν οι γκαρντ της Φενέρ βρουν ρυθμό πίσω από τα 6,75μ. και καταφέρουν να σπάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού, είναι δεδομένο ότι θα βάλουν δύσκολα στους Πειραιώτες. Την ίδια ώρα, τα μεγάλα κορμιά που διαθέτει η Φενέρ αναμένεται να μετατρέψουν σε δύσκολη υπόθεση τα καλάθια μέσα από τη ρακέτα.

Η περιφερειακή ευστοχία και το physical game. Αν οι γκαρντ της Φενέρ βρουν ρυθμό πίσω από τα 6,75μ. και καταφέρουν να σπάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού, είναι δεδομένο ότι θα βάλουν δύσκολα στους Πειραιώτες. Την ίδια ώρα, τα μεγάλα κορμιά που διαθέτει η Φενέρ αναμένεται να μετατρέψουν σε δύσκολη υπόθεση τα καλάθια μέσα από τη ρακέτα. Η Αχίλλειος πτέρνα: Δίχως αμφιβολία, η μεγαλύτερη αδυναμία της Φενέρ εντοπίζεται στη θέση «5». Ο Νικολό Μέλι, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο 35ο έτος της ηλικίας του, παραμένει βαρόμετρο. Οι υπόλοιποι ψηλοί στο ρόστερ έχουν περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο, σκοράροντας κυρίως μέσα από pick ‘n’ roll ή μετά από επιθετικό ριμπάουντ.

Ρεάλ Μαδρίτης: Το DNA του πρωταθλητή

Για τη «Βασίλισσα», η παρουσία στο Final Four δεν αποτελεί είδηση, αλλά καθημερινότητα. Η Ρεάλ έρχεται στην Αθήνα με τον παραδοσιακό, δικό της τρόπο: χωρίς τυμπανοκρουσίες, με μόλις 650 οπαδούς στο πλευρό της (όπως συνηθίζει στα εκτός Ισπανίας Final Four), αλλά με ένα ρόστερ γεμάτο προσωπικότητες που ξέρουν άριστα πώς να κατακτούν τίτλους.

Όπως αναλύεται και παρακάτω, οι μεγάλες απουσίες δημιουργούν έξτρα πονοκέφαλο στον Σκαριόλο, ο οποίος καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω. Οι φόργουορντ της Ρεάλ και ο Καμπάσο αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η ακτινογραφία της ομάδας:

Τα δεδομένα: Η Ρεάλ διαθέτει το πιο βαθύ και έμπειρο ρόστερ στη διοργάνωση. Δεν επηρεάζεται από έδρες, δεν τρομάζει από εχθρικές ατμόσφαιρες και ξέρει να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα ακόμα και στην κακή της μέρα, στηριζόμενη στην ατομική κλάση των μονάδων της.

Η Ρεάλ διαθέτει το πιο βαθύ και έμπειρο ρόστερ στη διοργάνωση. Δεν επηρεάζεται από έδρες, δεν τρομάζει από εχθρικές ατμόσφαιρες και ξέρει να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα ακόμα και στην κακή της μέρα, στηριζόμενη στην ατομική κλάση των μονάδων της. Τα όπλα: Το μέγεθος στη ρακέτα και η προσωπικότητα των βετεράνων της. Η Ρεάλ έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα ριμπάουντ, να κλείσει τους διαδρόμους προς το καλάθι και να εκτελέσει με απόλυτη ψυχραιμία στα τελευταία δευτερόλεπτα των κρίσιμων επιθέσεων.

Το μέγεθος στη ρακέτα και η προσωπικότητα των βετεράνων της. Η Ρεάλ έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα ριμπάουντ, να κλείσει τους διαδρόμους προς το καλάθι και να εκτελέσει με απόλυτη ψυχραιμία στα τελευταία δευτερόλεπτα των κρίσιμων επιθέσεων. Η Αχίλλειος πτέρνα: Η Ρεάλ έρχεται στην Αθήνα με σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Ταβάρες και Λεν έμειναν εκτός μάχης, με τους Οκέκε και Γκαρούμπα να αναλαμβάνουν όλο το βάρος της φροντ λάιν. Την ίδια ώρα, στην περιφέρεια, οι Φελίς και Μαλεντόν καλούνται να βοηθήσουν τον Καμπάσο στην οργάνωση, παίζοντας όμως για πρώτη φορά στην καριέρα τους σε αυτό το επίπεδο.

Βαλένθια: Το «αουτσάιντερ» με την άγνοια κινδύνου

Η Βαλένθια αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής EuroLeague. Κανείς δεν την υπολόγιζε στην αρχή της σεζόν, όμως με εξαιρετικό και συγκεντρωμένο μπάσκετ κέρδισε πανάξια το εισιτήριο για την Αθήνα. Περισσότεροι από 1.000 Ισπανοί θα ταξιδέψουν για να τη στηρίξουν, σε μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.

Ο Μοντέρο και η παρέα του με άγνοια κινδύνου θέλουν να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική τους εικόνα. Η Βαλένθια έχει αποδείξει ότι στη μέρα της μπορεί να νικήσει τον καθένα, ενώ ακόμα και όταν δεν είναι σε αυτή δύσκολα μπορεί κάποιος να την καταβάλει.

Η ακτινογραφία της ομάδας: