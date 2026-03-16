Η ενότητα “In Memoriam” των Όσκαρ 2026 ήταν φέτος ιδιαίτερα συγκινητική. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στενό της φίλο και συνεργάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τραγούδησε το “The Way We Were” αφού πρώτα μίλησε για τη γνωριμία τους και την αμοιβαία αγάπη και σεβασμό που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον.

«Αφού διάβασα το πρώτο σενάριο του “Τα Καλύτερά μας Χρόνια” (The Way We Were), μπορούσα να φανταστώ μόνο ένα άτομο για τον ρόλο του Χαμπλ κι εκείνος ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Αλλά τον απέρριψε, γιατί είπε ότι ο χαρακτήρας δεν είχε τσαγανό. Και είχε δίκιο. Πολλά προσχέδια σεναρίου μετά, επιτέλους συμφώνησε να το κάνει», ανέφερε.

«Υπερασπιζόταν την ελευθερία του Τύπου, προστάτευε το περιβάλλον και ενθάρρυνε τις νέες φωνές στο Ινστιτούτο Σάντανς. […] Τον αποκαλούσα διανοούμενο καουμπόι. Χάραζε το δικό του μονοπάτι», πρόσθεσε αναφερόμενη στον καλό φίλο της.

Μετά τον θάνατο του Redford, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε γράψει στα social media για την εμπειρία της μαζί του, από τα γυρίσματα της ταινίας: «Κάθε μέρα στο σετ ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη ατόφια χαρά.

Ήμασταν αντίθετοι: εκείνος προερχόταν από τον κόσμο των αλόγων, εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά. Κι όμως, συνεχίσαμε να προσπαθούμε να μαθαίνουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας».

Η τελευταία εμφάνιση της Στρέιζαντ στη σκηνή των Όσκαρ ήταν πριν από 13 χρόνια, όταν ερμήνευσε το ίδιο τραγούδι για να τιμήσει τον αείμνηστο συνθέτη του, Μάρβιν Χάμλις, και πάλι στο πλαίσιο της ενότητας In Memoriam.