Κάννες, αποστολή

Εφόσον κατά γενική ομολογία – και βεβαίως είναι αλήθεια – το φεστιβάλ των Καννών βρίσκεται στην κορυφή των σημαντικότερων κινηματογραφικών φεστιβάλ στον κόσμο, είναι και κάπως φυσικό, κατά την διάρκειά του, το γαλλικό στοιχείο να έχει – υπερβολικά ορισμένες φορές – την μερίδα του λέοντος.

Ειδικά φέτος όμως, τόσο στο διαγωνιστικό πρόγραμμα όπως και σε άλλα τμήματα της διοργάνωσης, ο γαλλικός κινηματογράφος πλημμυρίζει από Γαλλία, που κινηματογραφικά μιλώντας δείχνει να είναι μια χώρα με τρομερό φόρτε.

Ας μην ξεχνάμε ότι την περασμένη Τρίτη, η φετινή διοργάνωση άνοιξε με γαλλική ταινία την την «La venus electrique» του Πιέρ Σαλβαντορί. Πέντε αμιγώς γαλλικές παραγωγές διεκδικούν φέτος τον Χρυσό Φοίνικα, την ώρα που η Γαλλία εμφανίζεται ως συμπαραγωγός χώρα σε αρκετές άλλες ταινίες και Γάλλοι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν σε ταινίες μη Γάλλων σκηνοθετών.

Στα χαρακώματα του Β’ Παγκοσμίου

Το ενδιαφέρον δε είναι, ότι Γάλλοι και μη κινηματογραφιστές έχουν το βλέμμα τους στραμμένο προς το παρελθόν και δη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την περασμένη Κυριακή, στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα, προβλήθηκε η ταινία «Moulin» που αφορά την δράση του αντιστασιακού Ζαν Μουλέν ο οποίος συνελήφθη στη Λυών και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον χασάπη της Λυών, τον Γερμανό διοικητή Κλάους Μπάρμπι.

Περιέργως η ταινία δεν είναι Γάλλου αλλά Ούγγρου δημιουργού, του Λάζλο Νέμες, γνωστού από ένα αριστούργημα που επίσης αναφέρεται στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον «Γιο του Σαούλ» (που προβλήθηκε στο ίδιο φεστιβάλ το 2015 και απέσπασε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής). Η ταινία «Moulin» δεν είναι ίσως της ίδιας κλάσης και αξίας με τον «Γιό του Σαούλ» αλλά υπηρετεί με σύνεση και σεβασμό το λεπτό θέμα της και περιέχει την ερμηνείας ενός εξαιρετικό Ζιλ Λελούς στον ρόλο του Ζαν Μουλέν (μια ερμηνεία που θα συζητηθεί στις βραβεύσεις).

Την ίδια μέρα, εκτός διαγωνιστικού τμήματος, προβλήθηκε η τελευταία σκηνοθετική δουλειά του Γάλλου ηθοποιού Ντανιέλ Οτέιγ, στην οποία και παίζει: η ταινία του «La troisième nuit» (Η τρίτη νύχτα) – που συμπτωματικά έχει και αυτή φόντο την Λυών – αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία, την προσπάθεια διάσωσης περισσότερων από 100 εβραιόπουλων το 1942 από ένα στρατόπεδο απέλασης λίγο έξω από τη Λυών. Συγκινητική και ανθρώπινη, όπως ακριβώς την περιμένεις, η ταινία του Οτέιγ έκανε πολλούς θεατές να βουρκώσουν.

Εν τω μεταξύ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, μια ακόμη ταινία θα μας μεταφέρει στα χρόνια του Β Παγκοσμίου Πολέμου και είναι «Notre Salut» (Η σωτηρία μας), που σκηνοθέτησε η Γαλλίδα Εμανουέλ Μαρ. Εδώ, ο Σουάν Αρλό υποδύεται τον Ανρί Μαρ, που επίσης έπαιξε ρόλο στην γαλλική αντίσταση εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, ο Ανρί Μαρ ήταν συγγενής της σκηνοθέτιδος.

Το «πάθος» της Αντέλ Εξαρχόπουλος, ο δρόμος για τα βραβεία

Πέρα από τα ζητήματα του πολέμου, χθες στο διαγωνιστικό τμήμα, προβλήθηκε και η ταινία «Garance» της Ζαν Ερί. Σύγχρονο δράμα, αυτό το πορτρέτο μιας αυτοκαταστροφικής ηθοποιού που δεν μπορεί να ελέγξει το πάθος της για το αλκοόλ στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά πάνω στην πρωταγωνίστριά της, την Γαλλίδα, ελληνικής καταγωγής, Αντέλ Εξαρχόπουλος.

Η Εξαρχόπουλος είναι εξαιρετική σε αυτόν τον ρόλο και στα βραβεία του ερχόμενου Σαββάτου, η ερμηνεία της θα σηκώσει κουβέντα.

Η καριέρα της νεαρής ηθοποιού μπήκε σε μια άλλη σφαίρα όταν το 2014, σε αυτό το φεστιβάλ προβλήθηκε η ταινία του Αμπντελατίφ Κεσίς «Η ζωή της Αντέλ» στην οποία η Εξαρχόπουλος πρωταγωνιστεί μαζί με την Λεά Σεϊντού. Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα ανοίγοντας την πόρτα όχι μόνο για την Εξαρχόπουλος αλλά και για την Σεϊντού, η οποία έχει επίσης ταινία φέτος, εντός διαγωνιστικού τμήματος.

Οικογενειακά μυστικά και ζωντανοί θρύλοι του σινεμά

Πρόκειται για την γαλλοαυστριακή συμπαραγωγή «Gentle monster» της αυστριακής σκηνοθέτριας Μαρί Κρόιτσερ η οποία διαχειρίζεται ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα, αυτό της ενδεχόμενης παιδοφιλίας που λαμβάνει χώρα μέσα σε έναν φαινομενικά ιδανικό σπίτι.

Εδώ ένας Αυστριακός (Λόρενς Ρουπ) παντρεμένος με Γαλλίδα (Σεϊντού) με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της διακίνησης πορνογραφικού υλικού με ανήλικα παιδιά.

Το γεγονός θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην ζωή όλων και θα φέρει σε κατάσταση απελπισίας την γυναίκα η οποία παίρνει το παιδί και φεύγει από το σπίτι. Ωστόσο, το σενάριο της Κρόιτσερ κρύβει αρκετές ανατροπές, ενώ ένα ερώτημα που τίθεται στην ταινία είναι με ποιόν τρόπο μπορεί κάποιος να διαχειριστεί τον συναισθηματικό κόσμο του όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις απελπισίας σαν την προαναφερθείσα.

Στο «Gentle monster» τον ρόλο της μητέρας της ηρωίδας της Λεά Σεϊντού κρατά η Κατρίν Ντενέβ, ένας θρύλος όχι μόνο του γαλλικού αλλά του παγκόσμιου κινηματογράφου αλλά και ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ των Καννών. Η ενέργεια της Κατρίν Ντενέβ είναι εκπληκτική καθώς στο ίδιο φεστιβάλ θα την δούμε και σε μια ακόμη ταινία, τις «Παράλληλες ιστορίες», επίσης γαλλική παραγωγή με σκηνοθέτη τον Ιρανό Ασγκάρ Φαραντί. Η ταινία γυρίστηκε με Γάλλους ηθοποιούς στο Παρίσι και εκεί, η Ντενέβ υποδύεται την εκδότρια των βιβλίων της συγγραφέως, κεντρικής ηρωίδας που υποδύεται η Ιζαμπέλ Υπέρ.

Το δεύτερο κεντρικό γυναικείο πρόσωπο της ταινίας του Φαραντί έχει το πρόσωπο της Βιρζινί Εφιρά, η οποία πρωταγωνιστεί σε μια ακόμη ταινία, την τελευταία δημιουργία του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι «Sudain» (Ξαφνικά) που γυρίστηκε στην Γαλλία και την Ιαπωνία.

Η Εφιρά υποδύεται την διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας, που θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά την ζωή μετά την ιδιαίτερη σχέση φιλίας που αναπτύσσει με μια Γιαπωνέζα καλλιτέχνις σκηνοθέτης η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου.

Οι γαλλικές περιπέτειες δεν σταματούν εδώ. Στο εκτός διαγωνισμού πρόγραμμα, θα βρούμε την ταινία «Karma» που σκηνοθετησε ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γκιγιόμ Κανέ με την Μαριόν Κοτιγιάρ πρωταγωνίστρια.