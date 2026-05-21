Οι φωτιές που άναψαν στο πολιτικό σκηνικό με τις πρωτοφανείς εξελίξεις στην επιτροπή Θεσμών της Βουλής, τις απειλές για διώξεις λόγω διαρροών και τα νέα κόμματα είναι μόνο ο προάγγελος του πολιτικού κλίματος μέσα στο οποίο οα οδεύσει η χώρα προς τις κάλπες.

Εν πολλοίς, το δυναμόμετρο αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς, ενδεχομένως να κρίνει και τον χρόνο των εκλογών, αφού είναι βέβαιο ότι το κλίμα που διαμορφώνεται θα καθορίσει και το πώς βλέπουν οι πολίτες το μέγεθος του δηλητηριασμού της πολιτικής ζωής που αναπόφευκτα σε έναν βαθμό θα επηρεάσει και την κρίση τους.

Το σενάριο της μίας και μοναδικής κάλπης

Τεράστιο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι πληροφορίες για το πώς βλέπει η κυβέρνηση τη μάχη της επόμενης κάλπης, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν μόνο μία και μόνη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα πρέπει να βγάλει κυβέρνηση.

Ο στόχος βέβαια είναι η αυτοδυναμία για την οποία στη Νέα Δημοκρατία «θα τα δώσουν όλα» για να επιτευχθεί όταν στηθούν οι κάλπες. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες «ακόμα και αν ο κόσμος πει κάτι διαφορετικό θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή».

Η ΝΔ «βλέπει» και συγκυβέρνηση

Η θέση αυτή που διατυπώνεται πλέον για πρώτη φορά ανοιχτά, σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι εάν δεν υπάρξει ο στόχος της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χρησιμοποιήσει τις εντολές σχηματισμού κυβέρνησης, ώστε να βρεθεί το κόμμα εκείνο που θα συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Με πιο απλά λόγια η ΝΔ βλέπει και συγκυβέρνηση εάν δεν «φτάσουν τα κουκιά» για να είναι αυτοδύναμη.

Ο ρόλος του ΠαΣοΚ, ο «αποκλεισμός» Τσίπρα, Καρυστιανού

Τούτων δοθέντων, οι γνωρίζοντες καλά το πολιτικό τοπίο θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση ως κόμμα που θα μπορούσε να μετάσχει στην κυβέρνηση, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσκοπικά στοιχεία, δεν θα ήταν ασφαλώς το κόμμα Τσίπρα, ούτε του Κυριάκου Βελόπουλου, ούτε ενδεχομένως της Μαρίας Καρυστιανού εφόσον αποκτήσει ικανοποιητική αριθμητικά κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι το ΠαΣοΚ.

Οι λάτρεις των αναλύσεων βλέπουν πίσω από αυτή την στάση της κυβέρνησης για τον σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη και ένα σενάριο το οποίο μπορεί να φέρνει δεύτερο, και άρα αξιωματική αντιπολίτευση τον Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το ΠαΣοΚ ώστε να υπάρξει σοβαρός εσωτερικός προβληματισμός για να μπουν στην κυβέρνηση.

Σενάρια πολύ μακρινά όλα αυτά, αλλά όπως εξηγεί στο ΒΗΜΑ έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας «στην πολιτική έχουν πλεονέκτημα οι τολμηροί και οι διορατικοί. Οι επόμενες εκλογές μόνο εύκολες δεν θα είναι κι ας έχουμε πολύ σημαντικό πλεονέκτημα».

Οι κόκκινες γραμμές για αρχηγό

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού πάντως θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν πρόκειται να ακούσουν σε καμία περίπτωση θέσεις για πρωθυπουργό «άλλο πρόσωπο» εκτός του νικητή Κυριάκου Μητσοτάκη (αν έρθουν έτσι τα αποτελέσματα) καθώς όσοι τα λένε αυτά βρίσκονται εκτός δημοκρατικού και συνταγματικού τόξου.

Το «στρίμωγμα» της Χαριλάου Τρικούπη

Βέβαια, όλα τα παραπάνω σχετικά με την εξωτερίκευση των σκέψεων της κυβέρνησης περί πρώτης και μοναδικής κάλπης για τον σχηματισμό κυβέρνησης ακόμα και χωρίς αυτοδυναμία, μπορεί απλώς να είναι ένα κόλπο για να στριμώξουν κυρίως το ΠαΣοΚ μετά το συνέδριό του που έχει αποφασίσει ότι το μόνο το οποίο δεν πρόκειται να κάνει είναι να συνεργαστεί καθ οιονδήποτε τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία.

Αυτό γιατί, βλέποντας στελέχη του όπως για παράδειγμα την κ. Διαμαντοπούλου η οποία είπε ότι η αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ «ως τις εκλογές» είναι η ΝΔ και πρόσθεσε πως θα δούμε την διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου μετά τις εκλογές.

Όπως παρατηρούν άλλωστε κυβερνητικοί κύκλοι «αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι ακυβέρνητος, να βγει και να το πει».

»Γι’ αυτό και στη ΝΔ πιστεύουμε στην αυτοδυναμία, γιατί το ΠαΣοΚ που θα ήταν η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, πήγε και έκανε ένα ολόκληρο συνέδριο χωρίς να βγάλει πρόγραμμα, χωρίς να πει πως και με ποιον θα κυβερνήσει, μόνο και μόνο για να πει με ποιόν δεν θα κυβερνήσει, δηλαδή τη ΝΔ. Εμείς τι λέμε; Κυβέρνηση στον τόπο.Δεν υπάρχουν δύο και τρεις εκλογές. Είναι λάθος συζήτηση αυτή για τη χώρα, για την οικονομία της».

Το κόμμα Τσίπρα, η κριτική Μαξίμου

Σε ό,τι αφορά στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση επισημαίνουν ότι πρόκειται «για τον ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ» τονίζοντας ότι όλα τα γνωστά πρόσωπα στο σημερινό πολιτικό τοπίο, οι Πολάκης, Κωνσταντοπούλου, Φάμελλος, Βαρουφάκης ήταν επιλογές του πρώην πρωθυπουργού.

Όσο για την πολιτική του θυμίζουν ότι είναι προερχόμενη από άλλες εποχές με ευχάριστα λόγια και εύκολες υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα γεγονός που έφερε και την νομοθέτησης της υποχρεωτικής κοστολόγησης του κάθε προγράμματος.

Η αντιπαράθεση με Καρυστιανού

Την Μαρία Καρυστιανού ασφαλώς δεν πρόκειται να την αφήσουν στο απυρόβλητο από την στιγμή που αποφάσισε να κατέλθει στον πολιτικό στίβο.

Πέραν της αυτονόητης επισήμανσης ότι χαίρει του σεβασμού όπως κάθε συγγενής θυμάτων στα Τέμπη την θεωρούν, χωρίς να την κατονομάζουν, μέρος μίας πρωτοφανούς προσπάθειας παραπληροφόρησης με ξυλόλια και χαμένα βαγόνια για τα οποία «δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι ήταν από πίσω».

Αν σε αυτά συμπληρώσει κανείς τις κυβερνητικές απορίες για τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν στο ξεκίνημά της και την προέλευσή τους καταλαβαίνει κανείς πώς θα την αντιμετωπίσουν πολιτικά.

Η γραμμή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ – Το μέτωπο σε Ανδρουλάκη

Εμφανές είναι επίσης, ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει γραμμή πλεύσης με πιο σκληρή στάση πια απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κράτος δικαίου, με αποκορύφωμα τις διαστάσεις που πήρε (και θα πάρει) η καταγγελία για τις διαρροές από την απόρρητη συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών με τον διοικητή της ΕΥΠ Θ. Δεμίρη.

Οι κατηγορίες απευθύνονται προσωπικά στον Ν. Ανδρουλάκη τον οποίο καθιστούν υπεύθυνο για τους διαλόγους που διέρρευσαν σε δημοσιογράφους μέσω e mails με στελέχη της κυβέρνησης να επισημαίνουν ότι “η σημερινή διαρροή, διαλόγου που αποτελεί προϊόν κοπτοραπτικής μιας απόρρητης συνεδρίασης, απέδειξε πως υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του ΠαΣοΚ.