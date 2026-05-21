Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κρίσιμο τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ιράν μέσω του Λευκού Οίκου. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την ηγεσία του Ιράν εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν–ΗΠΑ, οι οποίες δε φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Fox News, ο Μίλερ δήλωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση στην Τεχεράνη αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις ΗΠΑ.

Η επιλογή του Ιράν κατά τις ΗΠΑ

«Αυτή η νέα ομάδα στο Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει», ανέφερε ο Μίλερ. «Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από τον στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι αν το Ιράν δεν υπογράψει οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν να ολοκληρώσουν το έργο.

Αναφερόμενος στον Μπένιαμιν Νετανιάχου ο οποίος επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν ο Πρόεδρος Τραμπ εξήγησε: «Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Είναι ένας πολύ, πολύ καλός άνθρωπος».

Ιράν: Εξετάζουμε τις θέσεις των ΗΠΑ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nour μεταδίδει πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σχετικά με τη διατύπωση ενός προτεινόμενου εγγράφου εκεχειρίας.

«Με βάση το αρχικό κείμενο των 14 σημείων του Ιράν, η ανταλλαγή μηνυμάτων έχει πραγματοποιηθεί επανειλημμένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με το Nour.

«Έχουμε λάβει τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ, ο οποίος προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσέν Νάκβι, στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμαμπάντ βοηθά στη μεσολάβηση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το Ιράν ζητά από τον ΟΗΕ δράση κατά του Τραμπ

Και ενώ οι διαπραγματεύσεις μοχθούν να ανατπυχθούν, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή αν η Αμερική επιτεθεί ξανά, ενώ ο απασταλμένος του Ιράν στον ΟΗΕ κατήγγειλε το ΣΑ του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, ο απεσταλμένος του Ιράν στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατήγγειλε την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να αντιμετωπίσει την «απρόκλητη επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ» στη χώρα του.

«Δυστυχώς, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις ευθύνες του απέναντι σε αυτή τη σοβαρή παραβίαση ενός μόνιμου μέλους που είναι το ίδιο επιτιθέμενο», δήλωσε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς, καθώς και όσοι βοήθησαν και διευκόλυναν αυτή την επιθετικότητα, πρέπει να φέρουν πλήρη νομική και διεθνή ευθύνη για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και τις σοβαρές παραβιάσεις. Η ατιμωρησία για τέτοια εγκλήματα όχι μόνο προδίδει τα θύματα, αλλά απειλεί και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Ιραβανί δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλό ή αδιάφορο στις επαναλαμβανόμενες και καθημερινές αβάσιμες απειλές που διατυπώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν».

Πρόσθεσε δε, ότι η ρητορική του Τραμπ «δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

Εξακολουθούν οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Εντωμεταξύ για κόμη μία ημέρα το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, στοχεύοντας στην πάταξη της Χεζμπολάχ.

Η παρέμβαση Σι Τσινμπίνγκ

Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε σε «άμεση και συνολική εκεχειρία» με τον Σι Τζινμπίνγκ να δηλώνει στη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών θα ήταν «απαράδεκτη».