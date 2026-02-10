5 το πρωί: Ο στριμωγμένος Στάρμερ – Οι ερευνώμενοι της κατάρτισης – Οι καμπάνες της ΔΙΜΕΑ

1 Κρίση στη Βρετανία λόγω Έπσταϊν Ζητούν την παραίτηση Στάρμερ : Με μοναδικό γνώμονα το καλό της Σκωτίας ο ηγέτης των Σκωτσέζων Εργατικών, Άνας Σάρουαρ, ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, στον απόηχο του σκανδάλου Έπσταϊν. Η κίνηση του φαίνεται να αποτελεί την κορύφωση της εσωκομματικής πίεσης, καθώς πολλοί Σκωτσέζοι Εργατικοί εκτιμούν ότι η αποχώρηση του Στάρμερ θα ενίσχυε τις εκλογικές τους προοπτικές.

Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του : Ο ΜακΣουίνι, στενός συνεργάτης του Κιρ Στάρμερ και βασικό πρόσωπο πίσω από τη νικηφόρα εκλογική στρατηγική των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024, παραιτήθηκε δηλώνοντας ότι είχε άμεση εμπλοκή στον διορισμό Μάντελσον στην Ουάσιγκτον, ο οποίος συνδεόταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η απάντηση Στάρμερ στους επικριτές του: «Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι δύναμη για καλό. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν, ότι είναι όντως έτσι. Προχωράμε από εδώ και πέρα με εμπιστοσύνη, συνεχίζοντας να αλλάζουμε την χώρα».

2 Κατεπείγουσα έρευνα για Γιάννη Παναγόπουλο Δύο κακουργήματα: Υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι οι κακουργηματικές πράξεις που θα ερευνηθούν σε βάρος του Γιάννη Παναγόπουλου, πέντε ακόμα ατόμων και έξι εταιρειών. Οι εισαγγελείς ξεκινούν με δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων.

«Με λοιδορούν»: « Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με "πηγές" τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν» είπε σε δήλωσή του.

Στο μικροσκόπιο συγγενικά πρόσωπα και εταιρείες: Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει στο στόχαστρό της συγγενικά πρόσωπα του Γιάννη Παναγόπουλου και των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

3 Η συνταγματική αναθεώρηση, το άρθρο 86 και οι προϋποθέσεις Κριτική Βενιζέλου για την κυβέρνηση και το άρθρο 86: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επαναδιαμορφώσει το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, αφού πρώτα το καταστρατήγησε. Όπως επισημαίνει, η πρωτοβουλία για αλλαγές έρχεται εκ των υστέρων και δεν αναιρεί τις θεσμικές επιλογές που έχουν ήδη γίνει, θέτοντας ζήτημα πολιτικής και θεσμικής αξιοπιστίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Έλλειμμα εμπιστοσύνης στο επίκεντρο της αναθεώρησης: Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του «Κύκλου Ιδεών», αναδεικνύεται ότι η συζήτηση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα ξεκινά σε ένα περιβάλλον χαμηλής εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Τονίζεται πως η αναθεώρηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποσπασματικές διορθώσεις, αλλά απαιτεί βαθύτερη θεσμική προσέγγιση, ώστε να απαντά σε υπαρκτά προβλήματα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.

Προϋποθέσεις και βάθος των συνταγματικών αλλαγών: Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στη σχετική συζήτηση, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο ποια άρθρα θα αλλάξουν, αλλά με ποιες προϋποθέσεις και με ποιο βάθος. Η αναθεώρηση του Συντάγματος παρουσιάζεται ως μια διαδικασία που οφείλει να έχει σαφή στόχο, θεσμική συνέπεια και ευρεία πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση, προκειμένου να μην εξαντληθεί σε συμβολικές ή επικοινωνιακές παρεμβάσεις.

4 Πώς και γιατί η ΔΙΜΕΑ επέβαλε πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ σε πέντε εταιρείες Γιατί «έπεσαν καμπάνες» σε πέντε εταιρίες; Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα συνολικά 1.050.000 ευρώ σε πέντε επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για παραβίαση του επιτρεπτού πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Οι παραβάσεις αφορούν 65 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων που βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα όρια που ίσχυαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του άρθρου 54 του Ν. 5045/2023.

Ποιες εταιρίες έλαβαν τα πρόστιμα και πόσα; Τα πρόστιμα κατανέμονται ανάμεσα στις ακόλουθες επιχειρήσεις: α. ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με πρόστιμο 670.925 € για υπέρβαση σε 26 προϊόντες, β. Nestlé Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. με 144.700 € για υπέρβαση σε 4 προϊόντα, γ. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε. με 109.900 € για υπέρβαση σε 22 προϊόντα, δ. Market In ΑΕΒΕ με 72.370 € για υπέρβαση σε 12 προϊόντα, ε. Flora Food Greece Μον. Ε.Π.Ε. με 52.870 € για υπέρβαση σε 1 προϊόν. Οι έλεγχοι κάλυψαν χρονικές περιόδους από το 2023 έως το 2025.

Ποιος είναι ο στόχος και ποια τα επόμενα βήματα; Οι αποφάσεις για τα πρόστιμα υπογράφηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, κατόπιν εισήγησης της ΔΙΜΕΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά. Οι έλεγχοι έγιναν με σύγκριση του περιθωρίου μικτού κέρδους ανά μονάδα με τα επίπεδα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που ίσχυσε έως τα μέσα του 2025.

5 Στο εδώλιο για απείθεια ο «Φραπές» μετά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ Δίωξη για απείθεια στον Γιώργο Ξυλούρη: Σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπές», ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επειδή όταν κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά απέστειλε υπόμνημα, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή.

Πότε ορίστηκε η δίκη; Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της απείθειας προ

Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της απείθειας προσδιορίστηκε να διεξαχθεί στις 30 Μαρτίου 2026 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική ημερομηνία της ποινικής διαδικασίας για αυτήν την υπόθεση. Αντίδραση και παραπομπή στην εισαγγελική έρευνα: Η απόφαση για την άσκηση της δίωξης προέκυψε έπειτα από έντονες αντιδράσεις βουλευτών στην Εξεταστική Επιτροπή, οι οποίοι αμφισβήτησαν εάν ο «Φραπές» είχε όντως δικαίωμα να επικαλεστεί τη σιωπή όταν αρχικά κλήθηκε να καταθέσει. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων μάρτυρα και αν συνιστάται η ποινική ευθύνη για απείθεια.