Νεκρή 52χρονη γυναίκα στα Χανιά. Ενιωσε αδιαθεσία και λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία της πνοή. Πρόκειται για μια γυναίκα από τη Νορβηγία που είχε βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr η 52χρονη βρισκόταν στα Χανιά με το σύντροφό της. Νωρίτερα χθες και ενώ βρισκόταν στην παραλία, δεν ένιωσε καλά και είπε ότι θα πάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να ξαπλώσει.

Όταν ο σύντροφός της πήγε στο δωμάτιο όπου διέμεναν τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και κάλεσε σε βοήθεια.

Μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο από ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έρευνα.