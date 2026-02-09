Ανταπόκριση Γλασκώβη

Σε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου στο Γλασκώβη, ο ηγέτης των Σκωτσέζων Εργατικών, Άνας Σάρουαρ, ανακοίνωσε ότι ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού και ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 14:30 GMT, με έντονη δημοσιογραφική κάλυψη, μόλις λίγους μήνες πριν τις κρίσιμες εκλογές της Σκωτίας.

Ο Άνας Σάρουαρ τόνισε ότι πρέπει να κάνει «ό,τι είναι σωστό για τη χώρα μου και για τη Σκωτία». Παρά τη στενή και γνήσια φιλία του με τον Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε ότι η Σκωτία είναι η πρώτη του προτεραιότητα.

«Η απόσπαση της προσοχής πρέπει να σταματήσει και η ηγεσία στο Downing Street χρειάζεται αλλαγή», συμπλήρωσε.

Η κίνηση του Σάρουαρ φαίνεται να αποτελεί την κορύφωση εσωκομματικής πίεσης που συσσωρεύεται εδώ και μήνες, καθώς πολλά στελέχη των Σκωτσέζων Εργατικών εκτιμούν ότι η αποχώρηση του Στάρμερ θα ενίσχυε τις εκλογικές τους προοπτικές.

Όπως λέει μια παροιμία της Σκωτίας, «Better a wee pie than a big lie» – «Καλύτερα ένα μικρό κομμάτι αλήθειας παρά ένα μεγάλο ψέμα».

Πολλά στελέχη των εργατικών εδώ στη Γλασκώβη λένε πως η φράση αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς το πλαίσιο της σημερινής κίνησης: ο Σάρουαρ αποφάσισε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα με σαφήνεια, χωρίς προσχήματα ή υποκρισία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ηγεσία που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Την ώρα της συνέντευξης, το πρωθυπουργικό γραφείο σχολίασε: «Ο Κιρ Στάρμερ είναι ένας από τους μόλις τέσσερις ηγέτες του Εργατικού Κόμματος που έχουν κερδίσει ποτέ γενικές εκλογές. Διαθέτει σαφή πενταετή εντολή από τον βρετανικό λαό για να φέρει αλλαγές, και αυτό θα κάνει».

Ο Άνας Σάρουαρ: Από οδοντίατρος στην ηγεσία των Σκωτσέζων Εργατικών

Γεννημένος το 1983 στη Γλασκώβη, ο Σάρουαρ σπούδασε οδοντιατρική και εργάστηκε πέντε χρόνια ως NHS οδοντίατρος στο Πέισλι. Είναι γιος του εκατομμυριούχου επιχειρηματία Μοχάμεντ Σάρουαρ, του πρώτου Μουσουλμάνου βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, και εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής στο Westminster το 2010 στην ίδια εκλογική περιφέρεια που είχε εκπροσωπήσει ο πατέρας του.

Μετά την ήττα των Εργατικών στη Σκωτία το 2015, στράφηκε στο Holyrood, εκλέχθηκε MSP το 2016 και ανέλαβε την ηγεσία των Σκωτσέζων Εργατικών το 2021, γινόμενος ο πρώτος μη λευκός ηγέτης μεγάλης πολιτικής παράταξης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολιτικό κλίμα πριν τις εκλογές της Holyrood

Η παραίτηση Στάρμερ θεωρείται καθοριστική για τις εκλογικές πιθανότητες των Σκωτσέζων Εργατικών. Στελέχη του κόμματος τονίζουν ότι η κίνηση Σάρουαρ ήταν θέμα πότε, όχι αν, και ότι η δημόσια έκφραση της διαφωνίας του μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία του κόμματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σάρουαρ είχε επικρίνει τον Lord Mandelson για τη σύνδεσή του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Jeffrey Epstein, λέγοντας ότι δεν έπρεπε ποτέ να θεωρηθεί υποψήφιος πρέσβης στις ΗΠΑ. Παρά τις πρόσφατες παραιτήσεις κορυφαίων συνεργατών του Στάρμερ, ο Σάρουαρ τόνισε ότι η ηγεσία Στάρμερ δεν επαρκεί πλέον για να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Χάος στο Westminster: Παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών και αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία Στάρμερ

Σήμερα ήταν μια μέρα χαοτική για τους Εργατικούς και το No 10, με την πολιτική σκηνή του Westminster να θυμίζει καζάνι που βράζει μια ημέρα μετά την παραίτηση του Μοργκαν ΜακΣουινι.

Σε μια ιδιωτική συνάντηση με βουλευτές του κόμματος, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίστηκε αποφασισμένος, δηλώνοντας ότι είναι βέβαιος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και να παραδώσουμε έργο. Η αισιοδοξία αυτή, όμως, ήρθε σε μια ημέρα που οι αναταράξεις στο προσωπικό του πρωθυπουργού έγιναν εμφανείς.

Ο Τιμ Άλαν, διευθυντής επικοινωνίας του Στάρμερ, υπέβαλε την παραίτησή του μόλις πέντε μήνες μετά τον διορισμό του, μία ημέρα μετά την παραίτηση του επικεφαλής προσωπικού του πρωθυπουργού, Μόργκαν ΜακΣούινι. Ο Άλαν σε σύντομη δήλωση ανέφερε: «Αποφάσισα να παραιτηθώ ώστε να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα στο No 10. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Πρωθυπουργό και την ομάδα του».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Downing Street ανακοίνωσε ότι ο Στάρμερ παραμένει στην πρωθυπουργία και δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Παρ’ όλα αυτά, το χάος στο Westminster είναι εμφανές, με πολλούς να επισημαίνουν ότι ο Στάρμερ δεν διαθέτει την απαραίτητη στήριξη από τα σωστά πρόσωπα μέσα στο κόμμα και τη διοίκηση.

Υψηλόβαθμα στελέχη των Εργατικών λένε πως η σημερινή ημέρα ήταν ημέρα απόλυτου χάους.

Πιθανότητες Στάρμερ να παραμείνει πρωθυπουργός

Η δημόσια κίνηση του Άνας Σάρουαρ να ζητήσει την παραίτηση του Στάρμερ δημιουργεί σημαντική πίεση στους Εργατικούς, ιδιαίτερα ενόψει των εκλογών για το κοινοβούλιο (Hollywood) της Σκωτίας στις 7 Μαΐου.

Παρά την έντονη κριτική και τις πρόσφατες παραιτήσεις υψηλόβαθμων συνεργατών του Στάρμερ, υπάρχουν ακόμα κάποιοι παράγοντες αλλά και τρία είναι τα σενάρια που επικρατούν αυτή την ώρα και που μπορεί να του επιτρέψουν να παραμείνει στην πρωθυπουργία: