Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης του ΠαΣοΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το σκάνδαλο των υποκλοπών, ολοκληρώνεται η τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη, μετά και την απόρριψη της προανακριτικής για τους Λιβανό και Αραμπατζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ έχει αποφασίσει να θέσει θέμα πλειοψηφίας για την έγκριση της πρότασης τις 151 θετικές ψήφους. Θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ώστε να απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών και όχι η σχετική πλειοψηφία των 120 βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής σχετικά με το δικαίωμα της μειοψηφίας να προτείνει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση ενώ το 2022 ήθελε 120 ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής τώρα θα ζητήσει 151», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το ΠαΣοΚ, σε μια τέτοια περίπτωση.«Ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό σενάριο η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που εγκρίθηκε το 2022 με 120 ψήφους, τώρα να εγκριθεί με 151», είπε στρέφοντας τα πυρά του και προς την πλευρά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Σενάρια για πρόταση δυσπιστίας

Στους διαδρόμους της Βουλής, πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές δεν έκρυβαν την απορία τους, αν το ΠαΣοΚ θα επιλέξει να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ενδεχόμενο που συζητήθηκε και στις νεοδημοκρατικές συσκέψεις που έγιναν.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επί της ουσίας, πρόκειται για υποχώρηση από το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να προτείνει, αλλά και να συγκροτεί, εξεταστικές επιτροπές παρά το γεγονός ότι η διάταξη αυτή εισήχθη με πρόταση της ΝΔ, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, το 2019. Μάλιστα, υπάρχει προηγούμενο σύστασης εξεταστικής επιτροπής, μετά από πρόταση του ΠαΣοΚ, το 2022 για τις υποκλοπές που είχε περάσει με 120 ψήφους.

Η απόφαση για πλειοψηφία «151» στην ψηφοφορία θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαμηνύσει στην κυβέρνηση ότι πρόκειται να δεχθούν και να νομιμοποιήσουν τέτοιου είδους πρακτικές. Όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης -από την αποχώρηση κατά την ψηφοφορία ώστε να μην νομιμοποιηθεί η «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή» που έχει καταγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέχρι την πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ή την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης- στην ΝΔ ετοιμάζονται για μια σκληρή αναμέτρηση έχοντας χαράξει τη «γραμμή άμυνας» με την οποία θα προσέλθουν στη συζήτηση (εισηγητής έχει οριστεί ο Μάκης Βορίδης).

Η απουσία Μητσοτάκη και το «αποκαλυπτικό» τριήμερο

Κατά τη σημερινή συζήτηση δικαίωμα λόγου έχουν βουλευτές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αλλά και αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων. Ο Πρωθυπουργός όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι στη Βουλή. Αργά το απόγευμα και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία- όχι με κάλπη- όπου και θα επιβεβαιωθεί η απόρριψη άλλης μιας πρότασης ελέγχου των κυβερνητικών πεπραγμένων.

Με τη διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται ένα τριήμερο-φωτιά στη Βουλή που χαρακτηρίστηκε από την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που, επί της ουσίας, αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Χαρακτηρίστηκε επίσης από τη διαρροή αποσπάσματος της συνομιλίας του διοικητή της ΕΥΠ με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την απόρριψη της προανακριτικής για τους υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή.