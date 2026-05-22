Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στη συμβολή με την οδό Αλκυονίδων, το πρωί της Παρασκευής, όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία φέρουν ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.