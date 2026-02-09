Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διέταξε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμα φυσικών προσώπων αλλά και έξι εταιρείες που εμπλέκονται από το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εν λόγω υπόθεση.

Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης παρέλαβε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη και τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και «χρέωσε» σήμερα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα τη διενέργεια της επείγουσας έρευνας.

Τι βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και τα επόμενα βήματα

Υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι οι κακουργηματικές πράξεις που θα ερευνηθούν, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής, συνολικά 65 σελίδων, όπου και διαγράφεται η δραστηριότητα όλων των εμπλεκομένων, σε λογαριασμούς, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως ελέγχους για τα κονδύλια που διαχειρίστηκαν τα Ινστιτούτα της ΓΣΕΕ για την κατάρτιση και επανεκπαίδευση εργαζομένων.

Πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον γνωστό συνδικαλιστή και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους προκειμένου να “τρέξουν” οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά του “παγώματος” κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Η εισαγγελική έρευνα θα επιχειρήσει να εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις ενδείξεις και τις υπόνοιες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι υπόλοιποι ελεγχόμενοι υπεξαίρεσαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα σε αποδείξεις προκειμένου να κινηθούν ποινικές διώξεις.

Με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικοί υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, οι τυχόν αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της επίδικης περιόδου και βεβαίως θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων, συνολικού ύψους 73 εκ ευρώ για την πενταετία 2020 2025.

Όταν η Οικονομική Εισαγγελία συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους προκύψουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται κι εν συνεχεία θα αποφανθεί εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή εάν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί.