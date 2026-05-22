Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Έντονες αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση που καταγγέλλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα μετά την έγκριση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 151 ψήφους.

Το ΠαΣοΚ αποχώρησε από τη Βουλή και κατήγγειλε ότι δε θα ανεχθεί «αυτό το θέατρο του παραλόγου».

«Η πρόταση του ΠαΣοΚ εμπίπτει σε εθνική άμυνα ή εξωτερική πολιτική;»

O εισηγητής της πλειοψηφίας, Μάκης Βορίδης ζήτησε να εξεταστεί αν η πρόταση του ΠαΣοΚ για Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, εμπίπτει στο εύρος της εθνικής Αμυνας και έτσι απαιτούνται 151 ψήφοι, ώστε να περάσει. Σημειώνεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Για τα συγκεκριμένα ζητήματα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (151 ψήφοι).

Επιπλέον, ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε ότι: «η πρότασή σας εισάγεται με το 144/5, που σχετίζεται με το δικαίωμα της μειοψηφίας. Παραβιάζεται το 144/6 για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Αυτό προβάλλουμε ως παρεμπίπτων». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «συνίσταται ότι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όταν αφορά εθνική άμυνα ή εξωτερική πολιτική για να συσταθεί δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί, αλλά με απόφαση της πλειοψηφίας. Αν η πρόταση του ΠαΣοΚ εμπίπτει σε εθνική άμυνα ή εξωτερική πολιτική. Ισχυρίζομαι ότι εμπίπτει».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Να τοποθετηθούν όλοι οι παρακολουθούμενοι στη λίστα Μενουδάκου»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε από την πλευρά του, πως: «θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν όντως υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όπως ισχυρίζεται ο κ. Βορίδης, αν υπάρχουν ζητήματα που άπτονται της κατασκοπείας από ξένη χώρα. Απορώ ποια θέση θα πάρει η ΝΔ. Θέτετε θέμα πλειοψηφίας για να καταψηφίσετε εξεταστική έτσι ώστε να μην ερευνηθούν θέματα εθνικής ασφάλειας; Θέλετε να καλυφθούν θέματα εθνικής ασφάλειας; Η ΝΔ οφείλει να υπερψηφίσει την πρόταση διότι είναι απαράδεκτο να συμμετέχει στη συγκάλυψη. Η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί ότι πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι παρακολουθούμενοι στη λίστα Μενουδάκου. Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε ο κ. Βορίδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η εξεταστική με βάση το αίτημα που κατέθεσε η αντιπολίτευση».