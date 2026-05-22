Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της. Η προσέλευση δεν πέρασε τον πήχη των προσδοκιών του επιτελείου της, περίμεναν περισσότερο κόσμο. Σε κάθε περίπτωση η αρχή έγινε. Μένει να δούμε τη συνέχεια. Όχι, διακηρύξεις γενικών αρχών που μπορεί να τις υπογράψει ο καθένας. Με σύνθημα τη Δικαιοσύνη μάλλον δε θα πας μακριά. Χρειάζεται κάτι παραπάνω.

Στο Θησείο στις 26 Μάιου, ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει το δικό του βήμα. Σε μια εκδήλωση για την οποία ήδη χύνεται πολύ μελάνι, ο πρώην πρωθυπουργός, όπως λένε τα ρεπορτάζ, πασχίζει να παντρέψει τον Τρότσκι, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Μαντάνι τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, σε μια νέα εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας. Θα έχει και δικό του τραγούδι. Το νέο ξεκίνημα θα γίνει μετά μουσικής.

Ο πολιτικός χάρτης αποκτά έτσι δύο νέα κόμματα και το θέμα είναι αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν και άλλα δύο, πιο παλιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ που βολοδέρνει μεταξύ διάλυσης, συμπόρευσης με το νέο κόμμα κλπ. Και η Νέα Αριστερά που φαίνεται να αναζητά λόγο ύπαρξης και δε βρίσκει.

Το ζητούμενο είναι οι αναταράξεις που θα επιφέρουν οι δύο νέοι σχηματισμοί στον πολιτικό χάρτη.

Κανείς δε θα μείνει αλώβητος.

Η ΝΔ δηλώνει ότι δεν την αφορούν οι νέοι σχηματισμοί και δεν πρόκειται να την επηρεάσουν. Δεν είναι έτσι. Το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού την αφορά άμεσα. Όχι, δεν πρόκειται να της κάνει τη ζημιά, που θα της έκανε ένα κόμμα Σαμαρά αλλά δε θα την αφήσει και αλώβητη.

Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στο κατά πόσον και με ποιες πιθανότητες, τα δύο νέα κόμματα, θα δώσουν τη μάχη με το ΠαΣοΚ για τη δεύτερη θέση. Προγνωστικά δεν μπορούν να γίνουν. Το κάθε σχήμα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Το ΠαΣοΚ τη συγκρότηση του ως κόμμα, το επεξεργασμένο πρόγραμμα του και μια ιστορία που του επιτρέπει ρίζες βαθιές στην κοινωνία. Ο Τσίπρας το ηγετικό του παράστημα και το γεγονός ότι έχει μια εμπειρία διακυβέρνησης, με πολλούς υποστηριχτές. Η Μαρία Καρυστιανού, το άφθαρτο της παρουσίας της.

Άπαντες, περιμένουν τώρα, το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων, μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.

Όταν δε θα μετρηθεί η πιθανότητα ψήφου σε υπό δημιουργία κόμματα αλλά σε κόμματα υπαρκτά που έχουν δώσει ήδη κάτι από το στίγμα τους.

Φυσικά, κανείς δεν περιμένει να μας πουν οι δημοσκοπήσεις το αποτέλεσμα αλλά θα μας δώσουν μια εικόνα της βάσης εκκίνησης των νέων (κόμμα Καρυστιανού και Τσίπρα) και των ήδη υπαρχόντων σχημάτων.

Θα δώσουν μια εικόνα νέων συσχετισμών δύναμης στο πολιτικό σκηνικό. Το οποίο αν μη τι άλλο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Έτσι κι αλλιώς ο πολιτικός ανταγωνισμός θα ενταθεί. Με τους νέους παίκτες να ανοίγουν τα χαρτιά τους και τους παλιούς παίκτες να αναθεωρούν τη στρατηγική τους.

Το παιχνίδι τώρα αρχίζει και αν μη τι άλλο κρύβει ενδιαφέρον αλλά και εκπλήξεις