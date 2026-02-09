Για απείθεια διώκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές» για την συμπεριφορά του στη Βουλή κατά την εξέταση του στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίωξη σε βάρος του ασκήθηκε γιατί δεν εμφανίστηκε αρχικά στην Επιτροπή επικαλούμενος δικαίωμα σιωπής αν και δεν είναι ούτε ως σήμερα κατηγορούμενος.

Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών από κόμματα της αντιπολίτευσης και αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθεί, εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τέλεσει το αδίκημα της απείθειας.

Η δίωξη ασκήθηκε και η δίκη του προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.