Κλιμακώνονται οι παρασκηνιακές διεργασίες στο εσωτερικό των Εργατικών σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής στην πρωθυπουργία, καθώς η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό διπλωματικό σκάνδαλο και έντονη εσωκομματική αναταραχή εξαιτίας των αποκαλύψεων από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Φθορά από τις επιλογές και τις παραιτήσεις

Στο εσωτερικό των Εργατικών έχει πλέον ανοίξει ανοιχτά η συζήτηση για ενδεχόμενη απομάκρυνση του σερ Κιρ Στάρμερ από την ηγεσία της κυβέρνησης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι ήταν γνωστές οι παλαιότερες σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό πρακτορείο, στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε σοβαρή φθορά στο κύρος της κυβέρνησης και επιδείνωσε περαιτέρω το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στη χώρα. Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η απομάκρυνση του Μόργκαν ΜακΣουίνι από τη θέση του προσωπάρχη του πρωθυπουργού.

Ο ΜακΣουίνι, στενός συνεργάτης του Στάρμερ και βασικό πρόσωπο πίσω από τη νικηφόρα εκλογική στρατηγική των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024, ανέφερε σε δημόσια δήλωσή του ότι είχε άμεση εμπλοκή στη διαδικασία διορισμού του Μάντελσον στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, τόνισε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την πρόταση, αν και από την πλευρά του κόμματος επισημαίνεται ότι η τελική απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η αποχώρηση ενός εκ των βασικών αρχιτεκτόνων της εκλογικής επικράτησης του 2024 θεωρείται ότι έχει αποδυναμώσει αισθητά τη θέση του Στάρμερ στο εσωτερικό του υπουργικού συμβουλίου.

Αυξανόμενες πιέσεις εντός των Εργατικών

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, μέλη του υπουργικού συμβουλίου προετοιμάζονται να ασκήσουν έντονες παρασκηνιακές πιέσεις στον πρωθυπουργό, ζητώντας του να αποχωρήσει οικειοθελώς, με την προειδοποίηση ότι σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υποβάλουν οι ίδιοι τις παραιτήσεις τους.

Παράλληλα, στο κόμμα – ενόψει και των επερχόμενων επαναληπτικών και τοπικών εκλογών στις οποίες το σκάνδαλο μπορεί να κοστίσει έδρες- εξετάζεται το σενάριο μιας ευρύτερης «επανεκκίνησης» της κυβέρνησης με μεγαλύτερη συμμετοχή της αριστερής πτέρυγας, αν και αρκετά στελέχη εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς τη ρεαλιστικότητα ενός τέτοιου σχεδίου.

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε και ο διευθυντής επικοινωνίας του Βρετανού πρωθυπουργού, Τιμ Άλαν, δηλώνοντας σχετικά ότι: «Αποφάσισα να αποχωρήσω ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συγκροτηθεί ένας ομάδα στο Νο. 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και στο επιτελείο του κάθε επιτυχία».

Κρίσιμη αυτή η εβδομάδα για τον Στάρμερ

Την ίδια ώρα, η πίεση εντείνεται τόσο λόγω της προεκλογικής συγκυρίας όσο και από την αντιπολίτευση, η οποία αποδίδει ευθέως στον Στάρμερ την ευθύνη για το σκάνδαλο. Στο εσωτερικό των Εργατικών έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται ονόματα πιθανών διαδόχων, ενώ η δημοσιοποίηση επιπλέον εγγράφων που επιβεβαιώνουν τον διορισμό του Μάντελσον ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω το πολιτικό τοπίο.

Πηγές του Bloomberg εκτιμούν ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του νυν πρωθυπουργού.

Σημειώνεται τέλος ότι οι αλλαγές ηγεσίας «εν κινήσει» —δηλαδή η αντικατάσταση πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας από στέλεχος του ίδιου κόμματος— αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στη βρετανική πολιτική του 21ου αιώνα, τόσο για τους Εργατικούς όσο και για τους Συντηρητικούς.